Україна добудує закинуту Чигиринську АЕС та відродить місто на Черкащині

"Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", – пояснив очільник Енергоатома Петро Котін.

Депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення про надання дозволу на розробку проєкту для АТ НАЕК Енергоатом, а також про передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування компанії.

Що таке Чигиринська АЕС

Це недобудована атомна електростанція в Черкаському районі Черкаської області, на схід від Чигирина. Вона розташована на території, прилеглій до берегів Кременчуцького водосховища, між селами Стецівка і Вітове. Для працівників станції розпочали будівництво селища Орбіта.

Будівельні роботи велися до 1989 року, поки під тиском громадськості не було вирішено зупинити будівництво. Крапку поставила постанова Ради Міністрів СРСР від 19 травня 1989 року "Про припинення будівництва Чигиринської АЕС".

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Українські АЕС наразі забезпечують більше половини електрогенерації

Наразі генерація від українських АЕС забезпечує до 60% споживання електроенергії.

Міненерго сподівається, що невдовзі Верховна Рада розгляне урядовий законопроєкт про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, які мають надати для енергосистеми додаткові 2,2 ГВт потужності.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, що коштуватиме 12-13 млрд євро.