Сполучені Штати Америки допоможуть Ізраїлю захищатися від Ірану в разі нападу, повідомила агенція Reuters, цитуючи координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Чи готові США захищати Ізраїль в разі будь-якого нападу Ірану

"Ми вважаємо, що вони досі готові здійснити напад, якщо захочуть це зробити, і саме тому ми маємо посилені сили в регіоні. Наші повідомлення Ірану є, були та залишатимуться послідовними", – пояснив Кірбі.

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Він наголосив, що немає жодних причин для ескалації та підстав для потенційного початку тотальної регіональної війни, але наголосив: "Ми будемо готові захищати Ізраїль, якщо до цього дійде".

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Нині Штати утримують на Близькому Сході дві авіаносні ударні групи та додаткову ескадрилью винищувачів F-22.

За словами Кірбі, ці сили залишатимуться там, доки Сполучені Штати вважатимуть за потрібне тримати їх там для допомоги в захисті Ізраїлю та власних військ у регіоні.

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Блінкен вважає переговори про припинення вогню в Газі "вирішальним моментом"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає переговори про припинення вогню в секторі Гази, можливо, останньою можливістю для настання миру.

Адміністрація чинного президента США Байдена разом із союзниками на Близькому Сході веде активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль.

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7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації. За його словами, ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.

Іран раніше попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем.