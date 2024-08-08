Наразі атомна генерація від українських АЕС забезпечує до 60% споживання електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Який відсоток генерації електроенергії забезпечують українські АЕС
"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", – пояснив Галущенко.
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Міненерго сподівається, що невдовзі Парламент розгляне урядовий законопроєкт про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Вони мають надати для енергосистеми додаткові 2,2 ГВт потужності.
Скільки Україні треба коштів для забезпечення стійкості енергосистеми
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, що коштуватиме 12-13 млрд євро.
Йдеться саме про балансувальний сегмент української генерації та альтернативну енергетику.
Як зазначав раніше Кудрицький, є причини очікувати, що найскладніший період літа вже позаду, оскільки спека спала й відповідно зменшилося споживання електроенергії.
4 червня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.