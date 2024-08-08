Наразі атомна генерація від українських АЕС забезпечує до 60% споживання електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Який відсоток генерації електроенергії забезпечують українські АЕС

"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", – пояснив Галущенко.

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Міненерго сподівається, що невдовзі Парламент розгляне урядовий законопроєкт про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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Вони мають надати для енергосистеми додаткові 2,2 ГВт потужності.