В ранні години середи, 28 серпня, дрони українського виробництва Головного управління розвідки (ГУР) та Сил спеціального призначення (ССО) атакували нафтобазу ФДКУ «Атлас» управління федеральної агенції державних резервів Росії в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської обл, повідомляють джерела Kyiv Post в розвідці.
Атакований обʼєкт є частиною російського ВПК та є важливою ланкою забезпечення пальним російських окупаційних військ.
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Як повідомляють очевидці, зараз триває пожежа на резервуарах нафтобази.
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив, що регіон був атакований безпілотниками, і зазначив, що близько 03:00 ночі чотири дрони були збиті засобами ППО.
На відео, опублікованому місцевими мешканцями, видно, як кілька цистерн на нафтобазі охоплені полум’ям. За попередніми даними, горить комбінат "Атлас" Росрезерву. Ця нафтобаза належить Федеральному агентству з державних резервів і використовувалася для постачання паливом окупаційних військ.
Дрони налетіли на нафтобазу "Атлас" у Ростовській області Росії – росЗМІ
Губернатор підтвердив пожежу на нафтобазі та визнав, що причиною стали українські дрони. За його словами, постраждалих немає, а для гасіння пожежі залучені сили екстреного реагування. Загрози поширення вогню на житлові будинки немає, додав Голубєв.
Відомо, що паливний завод "Атлас" забезпечував російські підрозділи, які базуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони рф та росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″. У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний».