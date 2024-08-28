Російський комерційний Телеграм-канал "Авиаторщина" пише, що пілоти однієї з комерційних авіакомпаній нарікають на те, що їхнє керівництво запровадило потенційно небезпечну процедуру використання пального.

Авіатори кажуть, що їхні літаки заправляються до рівнів, небезпечно близьких до мінімальних, необхідних для конкретного польоту, а часом і нижчих за необхідний рівень.

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Дехто з них офіційно повідомив про свою стурбованість «компетентним органам», назвавши дії авіакомпанії «злочинними». На думку російських пілотів, така поведінка, яка, здається, здійснюється з економічних міркувань, погіршує рівень безпеки, який і без того вже опустили до неприйнятного рівня такими речами, як неадекватні графіки технічного обслуговування.

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Уникаючи згадки про наслідки українських ударів по російських паливних складах, пілоти кажуть, що ці рішення є наслідком нещодавнього зростання цін і обмеження доступності деяких видів авіаційного палива.

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За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі СПІМЕКС, з березня 2022 року ціни на російське авіапаливо зросли на 30 відсотків.

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Повідомляється, що один пілот розраховує пальне на основі найкоротшого маршруту між аеропортами, не беручи до уваги будь-які відхилення через погану погоду чи перевантаження в аеропорту під час напруженого часу.

Він каже, що у багатьох випадках, коли в комп’ютер літака вводиться стандартна траєкторія заходу на посадку в аеропорті, він повідомляє йому, що у нього недостатньо пального. Він також каже, що після дозаправки та перед зльотом системи управління літаком попереджають про нестачу пального для запланованого польоту та рекомендують використовувати альтернативні пункти призначення.

Інший пілот говорить про те, що екіпажі літаків неохоче вимагають додаткового пального, тому що якщо вони починають вимагати, керівництво "до всього іншого", доводить пілотів і екіпаж до нестерпного стресу.

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«Усе інше» — це зростання рівня надзвичайних ситуацій «під час польоту», на які наражаються російські авіакомпанії внаслідок впливу західних санкцій на доступність запасних частин і технічного обслуговування літаків, яке здійснювалося, здебільшого, на Заході. Посилює негативний ефект і брак кадрів.

У лютому Wall Street Journal з посиланням на німецьку дослідницьку компанію Jacdec писав, що російські авіакомпанії мали 74 аварійні ситуації під час польотів у 2023 році, що більш ніж удвічі перевищує 36 надзвичайних подій, про які повідомлялося у 2022 році. Федеральне агентство повітряного транспорту Росії зафіксувало понад 400 випадків відмови обладнання, пов’язаного з двигунами, шасі, закрилками, програмним забезпеченням літака та гідравлічними системами.

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The Moscow Times із посиланням на російський телеканал Air Incident повідомила, що тенденція до відмов (обладнання - ред.) продовжилась і в 2024 році: за перші три місяці року було зафіксовано понад 20 серйозних авіаінцидентів, зокрема, шість випадків відмови двигунів під час польоту.

Тиск не лише на пілотів, а й на членів екіпажів став ще гіршим після пандемії COVID і повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року через те, що багато співробітників російських авіакомпаній просто звільнилися.

За даними "Радіо Свобода", це дуже вплинуло на кількість досвідчених пілотів та інших членів екіпажів, які можуть заробляти вдвічі більше, ніж у Росії та мають кращі (і безпечніші) умови праці в авіакомпаніях Близького Сходу та навіть працюючи перевізниками в Узбекистані, Казахстані, В’єтнамі та інших країнах, що значно привабливіше, ніж працювати у власній країні.

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Інша проблема в тому, що існуючі авіапарки зменшуються, тепер літаками керують недосвідчені, нещодавно навчені пілоти, яким бракує досвіду для вирішення різноманітних проблем під час польоту, кількість яких постійно зростає.

Ще одна актуальна проблема – кількість справних літаків. Поєднання відсутності запчастин для російських літаків західного виробництва, головним чином Boeing і Airbus, через санкції та неспроможність промисловості РФ виробляти обіцяні вітчизняні замінники ще більше підриває здатність авіакомпаній задовольняти попит пасажирів.

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На початку сезону літніх відпусток кількість скасувань рейсів через відсутність справних літаків зросла на 20 відсотків порівняно з попереднім роком.

Кожен місяць, здається, приносить ще одну проблему, яка кидає виклик російським комерційним авіакомпаніям і змушує росіян згадувати фрази про соломинки та спини верблюдів, оскільки російська авіаційна промисловість все частіше наражається на ідеальний шторм.