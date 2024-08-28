28 серпня, співзасновника соцмережі Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Франції, повідомили у BFMTV.

Павла Дурова звільнили з-під варти – подробиці

Зазначається, що слідчий суддя припинив утримання гендиректора соцмережі під вартою, щоб з ним можна було провести допит.

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Однак за даними CNN, після проведення допиту йому можуть звинуватити згідно з підозрами.

Дуров перебував під вартою до 96 годин, а згідно із французьким законодавством, це максимальний термін, протягом якого людину можна утримувати під вартою до моменту звинувачення.

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У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова

24 серпня у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.

Поліція затримала гендиректора соцмережі, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув до Франції з Азербайджану.

Французька влада 25 березня видала ордери не тільки на арешт гендиректора соцмережі Telegram Павла Дурова, а також його брата Миколи.

Братів звинувачують у пособництві в зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи.