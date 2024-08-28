28 серпня, співзасновника соцмережі Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Франції, повідомили у BFMTV.
Павла Дурова звільнили з-під варти – подробиці
Зазначається, що слідчий суддя припинив утримання гендиректора соцмережі під вартою, щоб з ним можна було провести допит.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Однак за даними CNN, після проведення допиту йому можуть звинуватити згідно з підозрами.
Дуров перебував під вартою до 96 годин, а згідно із французьким законодавством, це максимальний термін, протягом якого людину можна утримувати під вартою до моменту звинувачення.
У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова
24 серпня у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.
Поліція затримала гендиректора соцмережі, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув до Франції з Азербайджану.
Французька влада 25 березня видала ордери не тільки на арешт гендиректора соцмережі Telegram Павла Дурова, а також його брата Миколи.
Братів звинувачують у пособництві в зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи.