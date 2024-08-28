Протягом вересня цього року Міністерство оборони України запустить інформаційно-комунікаційну систему Бюджет, повідомили в пресслужбі МОУ.

Що таке інформаційно-комунікаційна система Бюджет

У формуванні зведеного кошторису і видатків у Міноборони бере участь велика кількість учасників, серед яких також Державна казначейська служба і Міністерство фінансів.

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"Система Бюджет допоможе більш раціонально витрачати ресурси для отримання максимальної користі", – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Зазначається, що система змінить старі підходи до формування зведеного кошторису, оперативної звітності і зробить формування кошторису та використання грошей прозорими.

Завдяки цій системі обмін даними між учасниками процесу та фінансування видатків відбуватиметься автоматично. Так само відбуватимуться й інші технічні процеси, що забезпечить ефективне управління грошима та наблизить ЗСУ до стандартів НАТО.

"ІКС Бюджет забезпечить єдине місце ведення даних та їхньої автоматизованої агрегації. Це допоможе уникати людського фактора, а також дозволить наповнювати систему якісною інформацією. На їх основі аналіз і управління грошовими ресурсами ставатимуть ефективнішими", – зауважили в міністерстві.

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Міністерство оборони працює над застосунком Ветеран+

Міністерство оборони проводить два інфраструктурні проєкти для реінтеграції ветеранів війни, а також працює над застосунком "Ветеран+".

Сервіс по наданню послуг державою ветеранам уже в роботі, а Україна застосовує найкращий міжнародний досвід.

5 серпня міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів.