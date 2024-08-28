Міністерство оборони України до кінця цього року планує розширити функціонал сервісів "Резерв+", "Армія+" та "Delta", повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.
Які нові функції планують додати до застосунків Резерв+ і Армія+
"Три флагманські продукти. Найбільший фокус у нас зараз на них. Взагалі в нас у беклозі 63 продукти. Не всі масові, але серед них є низка інфраструктурних, без яких не працюватимуть масові продукти", – пояснила Черногоренко.
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Наразі планується довести до 500 тис. кількість користувачів "Армія+" із поточними послугами. У застосунок додадуть також інші популярні типи рапортів.
"За 20 днів з моменту запуску майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання Армія+. Я знову ж таки скажу, що це для нас є індикатором", – зауважила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку.
У "Резерв+" додадуть інформацію про відстрочку й запровадять онлайн-рекрутинг.
Водночас кількість користувачів сервісу "Delta" планують збільшити до 100 тисяч.
Повне відео з участю заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine можна переглянути тут:
Скільки військових авторизувалися в застосунку Армія+
Станом на 12 серпня у застосунку "Армія+" зафіксували авторизацію 52 тис. українських військових.
Міноборони наразі виправляє технічні моменти щодо обліку військових, котрий здійснює територіальний центр комплектування.
Цей мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+" менш ніж за добу після запуску завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.