Міністерство оборони України до кінця цього року планує розширити функціонал сервісів "Резерв+", "Армія+" та "Delta", повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Які нові функції планують додати до застосунків Резерв+ і Армія+

"Три флагманські продукти. Найбільший фокус у нас зараз на них. Взагалі в нас у беклозі 63 продукти. Не всі масові, але серед них є низка інфраструктурних, без яких не працюватимуть масові продукти", – пояснила Черногоренко.

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Наразі планується довести до 500 тис. кількість користувачів "Армія+" із поточними послугами. У застосунок додадуть також інші популярні типи рапортів.

"За 20 днів з моменту запуску майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання Армія+. Я знову ж таки скажу, що це для нас є індикатором", – зауважила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку.

У "Резерв+" додадуть інформацію про відстрочку й запровадять онлайн-рекрутинг.

Водночас кількість користувачів сервісу "Delta" планують збільшити до 100 тисяч.

Повне відео з участю заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine можна переглянути тут: