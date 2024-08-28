1145 кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" та 1198 проваджень за статтею 301-1, що стосується дитячої порнографії, відкрили за цей рік, повідомив Опендатабот.

Яка кількість кримінальних справ щодо порнографії

До суду надійшли 68% справ щодо порноконтенту з дорослими. У відповідний період торік до суду надходило 72,5% подібних справ.

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Інфографіка: Опендатабот

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Скільки кримінальних справ щодо порноконтенту з дітьми

Цього року до суду дійшли лише 57% справ за ст.301-1 щодо порноконтенту з дітьми. У відповідний період минулого року до суду надходило 69% подібних справ. Водночас з початку року закрили 21 справу за доросле порно та 25 справ за дитячу порнографію.

Наразі держава не має чіткого розуміння, що саме вважається "розповсюдженням" порнографії, а стаття не вбачає різниці між надсиланням фотографій чутливого характеру партнеру та комерційним сексуальним контентом.

Минулого року зареєстрували законопроєкт № 9623 про часткову декриміналізацію порнографії, зокрема у сфері дорослого контенту. Однак відтоді жодних зрушень не сталося.

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"Декриміналізація дорослої добровільної порнографії зекономить бюджетні кошти та забезпечить додаткові надходження до держбюджету завдяки податкам, водночас допоможе зменшити корупцію в правоохоронних органах. Це також вивільнить час правоохоронців на боротьбу з реальними злочинами – зокрема, на справи щодо розповсюдження дитячої порнографії", – зауважив керівник сектору ICT у Офісі ефективного регулювання BRDO Ігор Самоходський.

Скільки кримінальних справ за порнографію відкрили за 5 місяців

В Україні на перші 5 місяців 2024 року збільшилася кількість кримінальних проваджень у 1,6 раза.

За перші п’ять місяців зафіксували 871 кримінальне провадження за ст 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів", тобто майже стільки ж, як за весь минулий рік. У 2023 таких справ було 903.

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752 справи відкрили стосовно дитячої порнографії (ст. 301-1), що в 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли їх було 1062.

Водночас до суду за цей період надійшли 60% справ, теж, так само як і в аналогічному періоді минулого року.