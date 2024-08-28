Комісії з журналістської етики оприлюднила рекомендації щодо висвітлення подій, пов'язаних із наступом у Курській області.

Рекомендації Комісії з журналістської етики щодо висвітлення боїв у Курській області

Як зазначили в Комісії, перш за все, журналісти мають пам’ятати про потребу суворого дотримання різниці між статусом цивільної особи та особи, що входить до складу збройних сил країни, що воює.

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Водночас журналісти, які перебувають у небезпечних професійних відрядженнях до зон збройного конфлікту, мають статус цивільних осіб.

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Комісія надала журналістам такі поради:

Дотримуватися вимог щодо розрізнення цивільних осіб та комбатантів;

Не брати до рук зброю;

Зважати на ризики діяльності у зоні бойових дій та зважувати можливість потрапити до полону;

Ознайомитися з вимогами Наказу Головнокомандувача ЗСУ №73 та обов’язків щодо діяльності журналістів у зоні бойових дій.

Яку термінологію можна вживати щодо наступу в Курській області

З точки зору міжнародного права, бої в Курській області слід розцінювати як міжнародний збройний конфлікт і продовження дій України з самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

На момент створення рекомендацій, створена перша військова комендатура на Курщині, що може здійснювати функції публічної адміністрації на території, зайнятій українськими військами. З цього моменту, згідно з рекомендаціями, можна стверджувати про початок окупації окремих районів Курщини.

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Комісія вважає допустимим вживання такої термінології:

продовження міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною;

українська самооборона проти російської агресії;

бойові дії на території Росії/Курської області;

взяття контролю над окремими територіями;

контрнаступ ЗСУ на території Курської області;

окупація Курської області,

тимчасова окупація тощо.

У Комісії закликали відмовитися від термінології "звільнення" або "визволення", оскільки території, на яких зараз перебувають українські війська, є частиною міжнародно визнаної території РФ.

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У Рекомендаціях зауважили, що за умови публікації матеріалів про події на контрольованих ЗСУ територіях Росії на них також поширюються обмеження, закріплені як українським кримінальним законодавством, так і внутрішніми наказами ЗСУ.

Комісія з метою безпеки радить дотримуватися таких правил:

Підкорятися вимогам представників сил оборони щодо перевірки фото- та відеоматеріалів, заборон на зйомку;

Ознайомитися з нормами Кримінального кодексу, що можуть впливати на висвітлення військових дій, зокрема вимог статей 111-1, 114-2, 435-1 та 436-2;

Ознайомитися з вимогами щодо заборони публікації інформації, що міститься у Переліку інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Збройних Сил України, інших складників сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану.

Як висвітлювати ситуації на контрольованих Україною територіях

Особливе значення в цих обставинах набуває приватність героїв матеріалів і можливість того, що журналістські публікації можуть створити небезпеку місцевим мешканцям і представникам місцевої публічної адміністрації.

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Журналістам радять пам’ятати про потребу отримувати чітку і недвозначну згоду на підготовку будь-якого подібного матеріалу, і навіть попри отримання згоди додатково дбати про захист ідентичності осіб у матеріалах.

Як розповідати про міжнародні злочини, що можуть вчинятися обома сторонами конфлікту

Щодо висвітлення можливих міжнародних злочинів, що можуть вчинятися обома сторонами конфлікту Комісія радить журналістам вживати таких заходів:

Бої в Курській області – що відомо

The Washington Post в одній зі своїх останніх публікацій стверджує, що з початку українського наступу в Курську область українці взяли у полон понад 240 російських військових у Курській області.

Наступ ЗСУ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України, як триває наступ українських військових у Курській області.

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Кремль оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

12 серпня Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам домогтися дозволу Заходу на використання далекобійної зброї для ударів по російській території.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, операція в Курській області була задумана для створення зони безпеки для української Сумщини.