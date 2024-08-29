У середу французький суд висунув звинувачення засновнику і керівнику Telegram мільярдеру Павлу Дурову в низці правопорушень. Дуров був звільнений з-під варти після чотирьох днів арешту, але йому заборонено виїжджати з Франції. Про це повідомила агенція Франс Пресс (AFP).

Москва сама хотіла взяти під варту цього уродженця Санкт-Петербурга, щоб отримати ключі шифрування застосунку, який дуже популярний як в Україні, так і в Росії, і який Кремль визнав дуже важливим каналом своєї пропаганди в Україні.

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Дурова, який раніше також заснував популярний застосунок VKontakte, непокоїли «прохання» Кремля передавати Москві дані українських користувачів.

«Передача особистих даних українців російській владі була б не тільки порушенням закону, а й зрадою всіх тих мільйонів українців, які нам довіряли», – писав він тоді на своїй сторінці VKontakte.

У 2017 році VKontakte був заборонений в Україні через поширення російської пропаганди.

Як повідомила в середу AFP, заслухавши представників слідчих органів, суд висунув Дурову звинувачення у 12 злочинах, головний з яких полягає в тому, що Telegram не модерує контент зі злочинним змістом.

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Дурова заарештували ввечері 24 серпня біля власного літака в паризькому аеропорті Ле Бурже, після чого допитали. Слідчих цікавила роль Telegram у незаконній діяльності – торгівлі наркотиками, розповсюдженні дитячої порнографії, шахрайстві та організованому відмиванні грошей.

У середу його звільнили з-під варти під заставу 5 мільйонів євро, але він мусить залишатись у Франції. Рішення оголосила прокуратура Парижа.

На свій захист Дуров заявив, що йому невідомо про використання його платформи для незаконної діяльності. Раніше він відхилив запрошення президента Франції Емманюеля Макрона перенести штаб-квартиру компанії до Парижа.

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Генсек НАТО Столтенберг заявив, що оборона України «потребує збільшення постачань і більшої підтримки»

На засіданні Ради НАТО-Україна на рівні послів, яке відбулося в середу на прохання української сторони, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив: «Здатність України підтримувати свою оборону потребує збільшення постачань і більшої підтримки. Після останньої російської атаки члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу».

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На липневому саміті НАТО у Вашингтоні союзні країни зобов’язалися передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, в тому числі батареї Patriot, а також виділити мінімум 40 мільярдів євро на безпекову допомогу Україні протягом наступного року.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який взяв участь у засіданні через відеозв’язок, поінформував учасників про поточну безпекову ситуацію в Україні та її військові пріоритети й потреби взагалі.

Рада НАТО-Україна була утворена на саміті Альянсу в липні 2023 року як дорадчий орган взаємодії між НАТО і Україною.

Контактна група з питань оборони України, відома також як «Група Рамштайн», збереться на чергову зустріч 6 вересня на однойменній авіабазі НАТО в Німеччині.

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У Бєлгородській області йде евакуація, а на Сумщині від російських ударів потерпають цивільні

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Підрозділи ЗСУ поширили свій контрнаступ із Курської області на Бєлгородську, і місцева влада наказала евакуюватися мешканцям кількох прикордонних сіл. У той же час, росіяни збільшили інтенсивність обстрілів північного сходу України. На Сумщині в результаті останнього обстрілу постраждало літнє подружжя.

У середу в офісі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова повідомили інформагенцію «РИА Новости», що в прикордонних районах, де йдуть бойові дії, «багато поранених, є загиблі».

«Ухвалили рішення про відселення мешканців сіл Пороз і Дроновка Грайворонського округу, села Старий Хутор і хутора Павловка Валуйського міського округу. Закрили в’їзд у село В’язове Красноярузького району. Встановлюємо блокпости, потрапити в ці населені пункти можна буде тільки з дозволу адміністрації», – сказав губернатор.

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Він додав, що евакуація оголошена в 35 населених пунктах області, і що деякі школи переходять на дистанційне навчання.

Також у середу, за інформацією джерел Kyiv Post в українській розвідці, дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) і Сил спеціальних операцій (ССО) уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії.

Склад функціонував на території комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів, розташованого біля Каменськ-Шахтинського. Він забезпечував постачання паливно-мастильних матеріалів для військових частин і підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Свідки повідомляли про величезне полум’я, що виривалося з резервуарів.

 

Тим часом троє мешканців села Миколаївка Сумської області були поранені в результаті російських обстрілів. Про це у середу повідомила обласна прокуратура.  

Поранені – чоловік і дружина 62 років і 65-річний чоловік.

За повідомленням Сумської ОВА, за середу росіяни завдали по прикордонню Сумщини 66 ударів, було зафіксовано 220 вибухів.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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