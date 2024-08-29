У середу французький суд висунув звинувачення засновнику і керівнику Telegram мільярдеру Павлу Дурову в низці правопорушень. Дуров був звільнений з-під варти після чотирьох днів арешту, але йому заборонено виїжджати з Франції. Про це повідомила агенція Франс Пресс (AFP).

Москва сама хотіла взяти під варту цього уродженця Санкт-Петербурга, щоб отримати ключі шифрування застосунку, який дуже популярний як в Україні, так і в Росії, і який Кремль визнав дуже важливим каналом своєї пропаганди в Україні.

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Дурова, який раніше також заснував популярний застосунок VKontakte, непокоїли «прохання» Кремля передавати Москві дані українських користувачів.

«Передача особистих даних українців російській владі була б не тільки порушенням закону, а й зрадою всіх тих мільйонів українців, які нам довіряли», – писав він тоді на своїй сторінці VKontakte.

У 2017 році VKontakte був заборонений в Україні через поширення російської пропаганди.

Як повідомила в середу AFP, заслухавши представників слідчих органів, суд висунув Дурову звинувачення у 12 злочинах, головний з яких полягає в тому, що Telegram не модерує контент зі злочинним змістом.

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Дурова заарештували ввечері 24 серпня біля власного літака в паризькому аеропорті Ле Бурже, після чого допитали. Слідчих цікавила роль Telegram у незаконній діяльності – торгівлі наркотиками, розповсюдженні дитячої порнографії, шахрайстві та організованому відмиванні грошей.

У середу його звільнили з-під варти під заставу 5 мільйонів євро, але він мусить залишатись у Франції. Рішення оголосила прокуратура Парижа.

На свій захист Дуров заявив, що йому невідомо про використання його платформи для незаконної діяльності. Раніше він відхилив запрошення президента Франції Емманюеля Макрона перенести штаб-квартиру компанії до Парижа.