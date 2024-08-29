Більшість українців – 62% – вважають, що гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому.

Про це під час пресконференції в Укрінформі на тему «Війна і дипломатія: як українці ставляться до можливих переговорів і гарантій безпеки» повідомила голова напряму «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна, презентуючи результати опитування.

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«Українці … вірять, що ці гарантії (безпеки з боку інших держав – ред.) можуть убезпечити Україну … від можливої агресії Росії в майбутньому. Так, 62% загалом по країні переконані, що ці гарантії безпеки могли би виглядати такою «подушкою безпеки» …, якщо б наші партнери такі гарантії Україні надали», – розповіла Золкіна.

Де більше вірять у гарантії Заходу

Цікаво те, що найбільше на такі гарантії безпеки покладаються мешканці півдня (71%), а от невизначених найбільше на сході – 21%.

Результати опитування також засвідчили, що до 39-40% українців вірять в те, що допомога від Заходу буде тривалою, тоді як приблизно така ж кількість респондентів у це не вірять.

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Нині більшість опитаних (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності.

Разом з тим, ті, хто погоджується з думкою, що цього могло й не статися, у меншості, але відсоток таких людей достатньо помітний – 18% респондентів. Більше половини (59,5%) впевнені в тому, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову буде атакувати Україну.

Таку позицію поділяють 68% респондентів на заході, 60% – у центрі, 55,5% – на сході і 45% – на півдні.

Більшість українців готові до переговорів з РФ задля миру - що варто знати

57% українців підтримують перемовини з Росією задля досягнення миру, і лише 35% підтримують закінчення війни із поверненням територій, підконтрольних Києву до 2022 року, без Криму та окремих регіонів Донецької та Луганських областей.

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Такого висновку дійшли спеціалісти Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, які провели опитування у травні.

Цікаво, що кількість тих, хто згоден на переговори з Росією, зросла на 15% порівняно з листопадом 2023 року та повернулась до показників за результатами опитування, проведеного у травні 2022 року. Тоді 59% опитаних українців відповіли, що Україна може розпочати переговори з Росією задля досягнення миру.