Служба безпеки України повідомила про затримання чотирьох поплічників спецслужб ворога, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому.

СБУ схопила дві групи зловмисників, які підпалювали авто Сил оборони та релейні шафи УЗ

Росіяни дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входили троє неповнолітніх.

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Кожне займання знімалося на відео, яке російські куратори планували використати для поширення фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

У Запоріжжі затримали двох місцевих, які підпалили кілька військових пікапів ЗСУ, що були на техобслуговуванні після виконання бойових завдань на фронті.

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Зловмисники отримали нове замовлення з Росії на знищення релейних шаф сигнальних установок Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

А в Кропивницькому затримали 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, який використовували для перевезення особового складу Сил оборони.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує чотирьом зловмисникам, які підпалювали на авто ЗСУ та релейні шафи

Наразі затриманим повідомили про підозру за такими статтями:

ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб).

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала ще двох поплічників РФ, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

Служба безпеки України повідомляла про затримання двох поплічників спецслужб ворога, які підпалювали службові авто Сил оборони у Києві та Черкаській області.

У Києві затримали мешканця тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до столиці й почав працювати на ворожу розвідку.

На Черкащині затримали місцевого мешканця, який на замовлення Росії підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників. Авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.

Фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на місце та підпалив авто.