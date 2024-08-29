Служба безпеки України повідомила про затримання чотирьох поплічників спецслужб ворога, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому.

СБУ схопила дві групи зловмисників, які підпалювали авто Сил оборони та релейні шафи УЗ

Росіяни дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входили троє неповнолітніх.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Кожне займання знімалося на відео, яке російські куратори планували використати для поширення фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

У Запоріжжі затримали двох місцевих, які підпалили кілька військових пікапів ЗСУ, що були на техобслуговуванні після виконання бойових завдань на фронті.

Advertisement

Зловмисники отримали нове замовлення з Росії на знищення релейних шаф сигнальних установок Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

А в Кропивницькому затримали 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, який використовували для перевезення особового складу Сил оборони.

СБУ зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів
Більше по темі

СБУ зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів

Усі троє підозрюваних фігурантів є мешканцями Києва.

Фото: Служба безпеки України

Advertisement

Яке покарання загрожує чотирьом зловмисникам, які підпалювали на авто ЗСУ та релейні шафи

Наразі затриманим повідомили про підозру за такими статтями:

  • ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб).
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала ще двох поплічників РФ, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

Служба безпеки України повідомляла про затримання двох поплічників спецслужб ворога, які підпалювали службові авто Сил оборони у Києві та Черкаській області.

У Києві затримали мешканця тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до столиці й почав працювати на ворожу розвідку.

На Черкащині затримали місцевого мешканця, який на замовлення Росії підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників. Авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.

Фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на місце та підпалив авто.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ зібрала доказову базу на трьох окупаційних прокурорів Бердянська Запоріжжя
СБУ зібрала доказову базу на трьох окупаційних прокурорів Бердянська
Київ Пост
4г тому
В Україні сьогодні відзначають День пам’яті захисників України Зеленський
В Україні сьогодні відзначають День пам’яті захисників України
Київ Пост
11г тому
СБУ зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів Київ
СБУ зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів
Київ Пост
1д тому
СБУ викрила двох колаборанток, які проводили фейкові референдуми Росії Харків
СБУ викрила двох колаборанток, які проводили фейкові референдуми Росії
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Гарантії Заходу убезпечать від нової агресії РФ? Що думають українці
Далі » Укрпошта ввела в обіг благодійну поштову марку до Дня пам’яті захисників України