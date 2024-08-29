Верховний суд Бразилії дав Ілону Маску 24 години, щоб призначити законного представника соцмережі Х в країні, інакше сервіс заблокують, пише The New York Times.

У Бразилії суд погрожує заборонити соцмережу Х

Суд Бразилії опублікував відповідну постанову згідно з якою в Маска є час до 20:00 за місцевим часом у четвер, щоб виконати умову. У разі відмови призначення законного представника соцмережі в країні, платформа Х буде заблокована на території держави.

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Раніше Маска втягнули в багатомісячну ворожнечу із суддею Верховного суду Бразилії Александре де Мораєсом, якого мільярдер звинуватив у цензурі консервативних голосів в Інтернеті.

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Мораєс тоді наказав призупинити дію понад 100 облікових записів у соцмережі Х нібито в рамках боротьби з дезінформацією, ненавистю і нападами на демократію.

Більшість акакунтів належали прихильникам експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, якого Маск відкрито підтримував.

Трамп візьме Ілона Маска радником у разі перемоги на виборах

Колишній президент США Дональд Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

Експрезидент додав, що розгляне скасування податкової пільги на 7,5 тис. доларів для деяких нових електромобілів. Раніше Маск висловив підтримку Трампу після того, як на колишнього президента США скоїли замах на передвиборчому мітингу в Пенсільванії.