Служба безпеки України повідомила про збір доказової бази на ще трьох воєнних злочинців, які причетні до масових репресій проти цивільного населення тимчасово окупованої частини території Запорізької області.

СБУ повідомила про підозру трьом окупаційним прокурорам Бердянська

Йдеться про військового прокурора адміністрації Росії в Бердянську полковника Олександра Корнєєва та його помічників: Євгена Свістунова та Дениса Шеховця.

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Свістунов обіймає посаду заступник окупаційного прокурора, Шеховець працює начальником слідчого відділу окупаційного угруповання країни-агресора.

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Вони організували окремі загони росіян, які викрадали мешканців тимчасово окупованого міста під виглядом так зваинх "зачисток", під час яких намагалися виявити та ув’язнити учасників руху опору.

До складу цих загонів входили представники російських спецслужб, росгвардії та місцеві колаборанти.

Ув’язнених піддавали тортурам з використанням електричного струму, а також тривалий час залишали без їжі та води.

Корнєєв разом із підлеглими особисто брав участь у рейдах на помешкання жителів Бердянська, викрадав їх та катував.

Яке покарання загрожує трьом окупаційним прокурорам Бердянська

Служба безпеки заочно повідомила Корнєєву, Свістунову та Шеховцю про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Наразі вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українців.

СБУ зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів

Служба безпеки України повідомляла про збір доказової бази на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію та воєнні злочини росіян.

Затримана вчителька однієї зі столичних шкіл, яка виявилася прихильницею кремлівського режиму.

Після проведення уроків з біології вона записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах соцмережі ТікТок, де розповсюджувала фейки московської пропаганди.

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Ще одним затриманим у столиці виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв Президента Росії. Він розповідав про це своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим.

Заочну підозру отримав ексклірик УПЦ (МП) Сергій Комаров, який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до Москви й звідти публічно закликає до підтримки росіян.