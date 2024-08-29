Пресслужба судів загальної юрисдикції Москви повідомила ім’я п'яьох нових арештованих за теракт у підмосковному ТРЦ "Крокус Сіті Холл", повідомили в "Настоящее время".

Імена нових фігурантів теракт у ТРЦ Крокус Сіті Холл

Зловмисниками виявилися Шахромджон Гадоєв, Зубайдулло Ісмаїлов, Мустакім та Умеджон Солієви та Хусейн Хамідов.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Підозрюваних затримали в середині травня. Їх звинувачують у теракті та замаху, участі в діяльності терористичної організації, а також незаконному обігу зброї та вибухівки.

Advertisement

Туреччина допомогла зірвати теракт, який терористи ІДІЛ готували в Москві

"Ісламська держава" хотіла організувати другий теракт у торгівельному центрі після першого нападу на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві.

Відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї 22 березня взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Це сталося за два тижні після того, як посольство США в Москві попередило про можливий теракт.

Більше по темі Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України Уряд країни заявив, що суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

У Міністерстві закордонних справ України заявляли, що стрілянина в концертному залі "Крокус" була спланованою провокацією РФ для нагнітання "антиукраїнської істерії".