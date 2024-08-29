"Єдине, що варто зазначити, − це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", − додав Президент.

Президент обговорив з військовими забезпечення українських бригад і оборонні дії. Він також подякував підрозділам, які б’ються на позиціях.

За його словами, в межах першої він зустрівся з Головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевич щодо питань фронту.

29 серпня Зеленський провів дві наради з українськими військовими, повідомив Президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

Наступ на Курщину є одним із пунктів плану перемоги України

Президент наголошував раніше, що операція в Курській області мала інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Конференція не зірвалася, а відбулась у форматі онлайн.

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Він зауважив, що операція в Курській області зупинила окупацію Харківщини та Сумщини.

The Washington Post в одній зі своїх останніх публікацій стверджує, що з початку українського наступу в Курську область українці взяли у полон понад 240 російських військових у Курській області

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

Наступ ЗСУ розпочався 6 серпня та триває досі.