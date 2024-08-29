Родина керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила 300 тис. на продажі малини, повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Як голова АМКУ Кириленко пояснив як заробив 300 тис. доларів
"300 тисяч баксів "заробила" родина голови АМКУ Павла Кириленка на продажі малини. Зокрема такою пургою голова АМКУ Зеленського виправдовував наявність непояснених 56 млн статків (включно з 7-ма квартирами загальною площею понад 700 м.кв.)", – пояснив Шабунін.
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Під час допиту тестя Кириленка Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів спадком у 1991 році, а ще бізнесом з автобусами та таксі, хоча основний прибуток він мав з обмінників.
Голову Антимонопольного комітету підозрюють у незаконному збагаченні
14 серпня голові державного органу зі спеціальним статусом серпня оголосили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірної інформації.
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Він не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру чиновнику за погодженням прокурора САП.
Дії Кириленка кваліфіковані за такими статтями:
- ст. 368-5 (набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи)
- ч. 2 ст. 366-2 (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.