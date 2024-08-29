Родина керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила 300 тис. на продажі малини, повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Як голова АМКУ Кириленко пояснив як заробив 300 тис. доларів

"300 тисяч баксів "заробила" родина голови АМКУ Павла Кириленка на продажі малини. Зокрема такою пургою голова АМКУ Зеленського виправдовував наявність непояснених 56 млн статків (включно з 7-ма квартирами загальною площею понад 700 м.кв.)", – пояснив Шабунін.

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Під час допиту тестя Кириленка Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів спадком у 1991 році, а ще бізнесом з автобусами та таксі, хоча основний прибуток він мав з обмінників.