Італійський уряд надав Україні понад 320 млн євро прямої бюджетної підтримки з початку повномасштабної війни, повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Скільки прямої бюджетної підтримки Італія надала Україні за всю війну

"Весь цей час Італія продовжує бути надійним партнером України, демонструючи всеосяжну допомогу, у тому числі в межах цьогорічного головування у G7", − наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністр наголосив також на важливій ролі Італії як голови G7 у 2024 році у досягненні згоди між країнами-учасницями щодо надання Україні допомоги в розмірі приблизно 50 млрд доларів США.

Advertisement

"У наступному році потреба у зовнішньому фінансуванні держбюджету збережеться. Використання прибутків від знерухомлених активів Росії дозволять забезпечити найнагальніші потреби України і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", − пояснив міністр.

Більше по темі Чехія звинуватила у привласненні коштів засновника фонду допомоги Україні Йдеться про 20 млн крон, які країна виділила на фінансування громадського центру Розтили.

Італія співпраціюватиме з Україною для повернення викрадених українських дітей

Італія співпрацюватиме з органами державної влади України та міжнародними організаціями задля повернення українських дітей.

Співрозмовники в посольстві Італії в Україні раніше обговорили ситуацію з військовополоненими та незаконно затриманими цивільними особами і наголосили на важливості проведення обмінів полоненими у прозорий спосіб відповідно до норм міжнародного права.

Advertisement

Наступний етап розмови присвятили поверненню українських дітей, незаконно вивезених до РФ.