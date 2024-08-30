У четвер, 29 серпня, спортсмени розіграли перші медалі на Паралімпійських іграх у столиці Франції.
Україна здобула чотири медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024
Антон Коль із результатом 2:33,49 завоював срібло у плаванні на 100 метрів на спині у класі S1.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він програв 16 секунд поляку Камілю Отовскі, який виграв золото.
Срібло також виборола Ірина Пойда, яка змагалась у плаванні вільним стилем на 200 метрів у класі S5. Результат українки – 2:47,16.
Бронзу у плаванні вільним стилем на 200 метрів у класі S5 завоював Олександр Комаров, який показав результат 2:30,13.
Чергову бронзу принесла й Анна Гонтар, яка змагалась у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S6. Українка подолала дистанцію за 33,01 секунди.
Паралімпійські ігри-2024 – що треба знати
Літні Паралімпійські ігри 2024 року проходять у Парижі з 28 серпня по 8 вересня 2024 на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року.
Подробиці про цьогорічні Олімпійські ігри дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.