Стартували літні Олімпійські ігри в Парижі, востаннє Олімпіада проходила тут у 1924-му. Минуло рівно сто років, і французька столиця знову стала центром спортивного світу. Хто з українських спортсменів боротиметься за нагороди, якою є символіка цьогорічних Ігор та чому ця Олімпіада дійсно унікальна?

Олімпіада-2024 в Парижі: де, що, коли?

Головна спортивна подія чотириріччя стартувала у Франції 26 липня. На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі гігантська сяюча повітряна куля пролетіла над містом, символічно розпочавши найбільше спортивне шоу. Як і очікувалось, на церемонію відкриття завітало багато знаменитостей, включно із американською співачкою Аріаною Гранде. Флот командних човнів проплив по річці Сена, демонструючи спортсменів з усього світу, які гордо підіймали прапори своїх країн.

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Цьогорічні змагання проходитимуть у 16 містах по всій європейській частині Франції: футбольні матчі відбуватимуться у Тулузі, Марселі, Ліоні, Ніцці, Нанті та Сент-Етьєні, а серфінгісти покажуть свою майстерність за 15700 кілометрів від столиці Франції — на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

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Усі великі арени у передмістях Парижа розташовані не далі ніж за 10 кілометрів від олімпійського селища. Деякі змагання проходитимуть у відомих історичних локаціях: неподалік Ейфелевої вежі — із пляжного волейболу, Версальського палацу — із кінного спорту, Гран-Пале на Єлисейських полях — із фехтування й тхеквондо, а корти, на яких щорічно проходить турнір Ролан Гаррос, прийматимуть змагання з тенісу.

Франція змагалася за можливість прийняти Олімпійські ігри у себе в Парижі з такими містами, як Гамбург, Бостон, Будапешт, Рим і Лос-Анджелес. Париж в минулому вже двічі приймав Олімпійські ігри: у 1900 та у 1924 роках. Сто років тому саме тут відбулися останні ігри, які проводив П'єр де Кубертен — президент Міжнародного олімпійського комітету, який відродив Олімпіаду наприкінці XIX століття. Кінець Ігор у Парижі запланований на 11 серпня, столиця Франції стане другим після Лондона містом, яке тричі приймало олімпійські змагання.

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Логотип та талісман цьогорічних Літніх Олімпійських ігор

Фрігес - маскот Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі 2024.

Цьогорічний біло-золотий логотип Ігор поєднує в собі золоту медаль, біле полум’я олімпійського вогню та образ молодої жінки Маріанни. Вона є офіційним символом Франції й уособленням національного девізу країни "Свобода, Рівність, Братерство". Вперше в історії змагань Олімпіада та Паралімпіада матимуть спільний логотип.

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"Ці символи показують обличчя, яке втілює наше прагнення поставити людей у центр Ігор. Уперше в історії Ігор наша емблема стане спільною для Олімпійських і Паралімпійських ігор", — йдеться в офіційній заяві.

Другий символ цьогорічних олімпійських ігор - це маскот Фригі. Він є уособленням червоних антропоморфних шапок, які носили незаможні революціонери часів Великої Французької революції та які були емблемою якобінців. Фригійський ковпак вважають міжнародним символом свободи. Це конічний головний убір із загнутим кінцем. Французи вважають свій маскот втіленням французького духу, ідеалів та цінностей країни.

Програма Олімпіади-2024 та хто боротиметься за медалі?

Програма літньої Олімпіади-2024 включає 306 змагань із 32 видів спорту. Турнір почнеться з таких видів спорту, як брейкінг, скелелазіння, скейтбординг та серфінг. Таке незвичне рішення МОК щодо програми на Іграх у Парижі має на меті підвищити популярність події серед молоді.

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До Олімпійських ігор 2024 у Парижі було допущено 10 714 спортсменів з усіх куточків світу. На жаль, деякі спортсмени під нейтральним прапором мають російське громадянство. Хоча представляти цю країну заборонено, окремим учасникам так і не було відмовлено в участі. Цьогоріч спортсменів менше ніж на попередніх Іграх у Токіо, де змагалися 11 092 атлетів. Визначним фактором цієї Олімпіади є однакова кількість чоловіків й жінок серед учасників.

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Ігри-2024 будуть найбільш гендерно рівними, адже у 28 із 32 видах спорту у змаганнях братимуть участь як чоловіки, так і жінки. Загалом на Олімпіаді спортсмени будуть боротися за 329 медалей: 157 у змагання для чоловіків, 152 у змаганнях для жінок і 20 у змаганнях для обох статей.

Лише 6 із 205 національних олімпійських комітетів, що беруть участь у цьогорічних змаганнях, представлені виключно чоловіками. Це такі країни як Беліз, Гвінея-Бісау, Ірак, Ліхтенштейн, Науру та Сомалі. Всі інші комітети, як і збірні цих країн мають різний гендерний склад та однаково лояльні до всіх своїх учасників.

Україна на Олімпіаді-2024: список спортсменів

Спортсмени з України махають прапорами на своєму човні під час церемонії відкриття. Фото: Йоан Валат/EPA

Цього разу Україну представлятимуть 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій на літній Олімпіаді-2024 у нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор. Нагадаємо, що Україна бере участь в Олімпійських змаганнях, починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Сума призових нагород для українських спортсменів за золоту медаль складатиме 125 тисяч доларів, срібло оцінюють у 100 тисяч, а бронзу — у 80 тисяч. Цікаво що Україна має одні з найвищих у світі призових сум, особливо якщо порівнювати їх із середньою зарплатою в країні.

Окрім того, вперше в історії наша країна буде представлена на Іграх у змаганнях з футболу. Українська збірна під керівництвом Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Регламент змагань передбачає, що футболісти, які беруть участь у турнірі, народилися не раніше 2001 року, однак кожна збірна може подати заявку на максимум трьох гравців, старших цього віку.

Представляємо вам список усіх українських учасників Олімпіади-2024 за видами спорту.

Бадмінтон: Поліна Бугрова

Бокс: Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський, Олександр Хижняк

Боротьба: Аліна Грушина, Юрій Ідзінський, Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Василь Михайлов, Муразі Мчедлідзе, Тетяна Сова (вільна боротьба), Жан Беленюк, Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)

Брейкінг: Катерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнєцов

Важка атлетика: Каміла Конотоп

Велоспорт: Яна Беломоїна, Юлія Бірюкова, Олександр Гудима, Анатолій Будяк

Веслувальний слалом: Вікторія Ус

Академічне веслування: Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Станіслав Ковальов, Анастасія Коженкова, Ігор Хмара

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов

Спортивна гімнастика: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Анна Лащевська, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний

Художня гімнастика: Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Таїсія Онофрійчук, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна

Дзюдо: Дар'я Білодід, Христина Гоман, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов, Богдан Ядов

Легка атлетика: Іван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Віталій Бутрим, Ірина Геращенко, Ігор Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ірина Климець, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михайло Кохан, Владислав Лавський, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Тетяна Мельник, Людмила Оляновська, Олександр Погорілко, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марія Сахарук, Олена Собчук, Вікторія Ткачук, Артур Фельфнер, Ганна Шевчук, Мар'яна Шостак

Плавання: Владислав Бухов, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ніка Шарафутдінова

Синхронне плавання: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва

Скелелазіння: Ярослав Ткач, Євгенія Казбекова

Стрибки у воду: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Марк Гриценко, Вікторія Кесарь, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Анна Письменська, Олексій Середа

Стрільба з лука: Вероніка Марченко, Михайло Усач

Кульова стрільба: Віктор Банькін, Максим Городинець, Павло Коростильов, Олена Костевич, Сергій Куліш

Стендова стрільба: Ірина Маловічко

Сучасне п'ятиборство: Олександр Товкай, Владислав Чекан, Валерія Перемикіна

Теніс: Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

Настільний теніс: Соломія Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцька

Фехтування: Джоан Фейбі Бежура, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Кривицька, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсеній Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгій Єрмаков, Дмитро Криськів, Ілля Крупський, Ігор Краснопір, Олександр Мартинюк, Микола Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Володимир Салюк, Данило Сікан, Олексій Сич, Максим Таловєров, Олег Федор, Кіріл Фесюн, Максим Хлань

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та дванадцять бронзових медалей. Тож тоді наша країна посіла 44-те місце у медальному заліку.

"Сьогодні ми з великою гордістю підіймаємо олімпійський прапор, який символізує не лише спортивні змагання, а й єдність націй у цілому світі. Літні Олімпійські ігри у Парижі є знаковими спортивними змаганнями. Вірю в те, що українські спортсмени продемонструють свою силу та майстерність. Бажаємо кожному нашому олімпійцю досягнути нових висот, піднятись на п’єдестал та принести перемогу Україні. Вся країна та Київ вболіватиме за кожного нашого спортсмена. Разом до Перемоги", — наголосила директорка Департаменту молоді та спорту КМДА, Юлія Хан.

Прогноз щодо медалей та анонс виступів українців

Після поспіль срібних медалей у 2019 і 2022 роках Махучіх святкує, нарешті, вигравши золото на чемпіонаті світу 2023 року. Кірбі Лі/USA TODAY

Аналітики компанії Gracenote оновили свій прогноз щодо медального заліку Олімпійських ігор-2024 напередодні старту змагань. Прогноз компанії базується на аналізі результатів головних світових та континентальних змагань після Олімпіади-2020. Всі данні доступні для перегляду онлайн, тож ви можете дізнатися, які шанси у вашої збірної або атлетів з різних дисциплін потрапити до фіналу Олімпіади.

Прогнозується, що збірна України на Олімпіаді в Парижі здобуде 13 нагород: 2 золоті, 4 срібні та 7 бронзових. Чи справдиться цей оптимістичний прогноз, ми побачимо найближчими тижнями.

Очікувано найбільше медалей на ОІ-2024 прогнозують для США – 112, на другому місці – Китай (86), а на третьому – Велика Британія (63). Франції, яка цьогоріч приймає Олімпійські Ігри, пророкують 60 нагород.

У третій змагальний день Олімпіади-2024 – цього понеділка – виступатимуть 25 українських спортсменів, 12 з них претендуватимуть на медалі. Тож Україна має шанси на перші нагороди, коли на арену вийдуть такі зірки, як Ольга Харлан, Олена Кривицька й Аліна Комащук (фехтування), Дар’я Білодід (дзюдо), Кірілл Болюх і Олексій Середа (стрибки у воду), Олександр Гудима (велоспорт), а також наша команда зі спортивної гімнастики.