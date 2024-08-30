Китаю та Сполученим Штатам поки не вдалося погодити план щодо мирних переговорів про завершення війни між Україною та Росією, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Чи погодили США та Китай план переговорів про завершення війни в Україні

"Ми мали можливість обмінятися думками щодо війни проти України протягом останніх трьох днів", – сказав радник Байдена. За його словами, наразі країни не дійшли до конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України".

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", – пояснив Салліван.

Китай згоден із тим, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром

Після зустрічі 23 липня голови МЗС України Дмитра Кулеби з його китайським колегою, Китай підтвердив повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

США та Південна Корея завершили найбільші спільні літні військові навчання
Більше по темі

США та Південна Корея завершили найбільші спільні літні військові навчання

У маневрах взяли участь близько 19 тис. південнокорейських військовослужбовців, також були проведені 48 одночасних польових тренувань.

26 липня Сполучені Штати та Канада були стривожені через спільне патрулювання літаків РФ та Китаю біля Аляски, внаслідок якого вперше бомбардувальники пролетіли так близько до території США

КНР і РФ 17 липня розпочали військово-морські навчання із бойовими стрільбами у Південнокитайському морі.

Advertisement

Спільні навчання під назвою "Морська взаємодія – 2024" поділені на три етапи, зокрема зосередження сил, планування в гавані та відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичних морських тренувань у прилеглій до китайського узбережжя акваторії Південнокитайського моря.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Гарріс випереджає Трампа у штатах, що коливаються - опитування Bloomberg США
Гарріс випереджає Трампа у штатах, що коливаються - опитування Bloomberg
Київ Пост
3г тому
Після партійного з'їзду віцепрезидентка США Гарріс випереджає Трампа на 5% США
Після партійного з'їзду віцепрезидентка США Гарріс випереджає Трампа на 5%
Київ Пост
19г тому
США та Південна Корея завершили найбільші спільні літні військові навчання США
США та Південна Корея завершили найбільші спільні літні військові навчання
Київ Пост
1д тому
Як «російська стратегія» президента Байдена зміцнила вісь автократій Росія
ПОГЛЯД: Як «російська стратегія» президента Байдена зміцнила вісь автократій
Анна Магдалена Вєлопольська,
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Україна здобула чотири медалі у плаванні на Паралімпійських іграх-2024
Далі » Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО до кінця поточного року