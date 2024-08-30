The Moscow Times повідомила в четвер, що президент Росії Владімір Путін відвідає Монголію з офіційним візитом 3 вересня. Це його перший візит до країни, яка дотримується статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

У березні 2023 року, після розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, МКС видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, російської уповноваженої з прав дитини, за порушення прав людини під час неспровокованого вторгнення в Україну.

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Головним серед цих порушень стала незаконна депортація до Росії українських дітей, кількість яких станом на березень 2023 року становила 19 тис., нагадує Радіо Свобода.

У 2022 році Монголія ратифікувала Римський статут, який є своєрідною конституцією МКС. Представник Монголії в МКС був обраний у 2023 році.

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Стаття 59 Статуту зазначає: «Держава-учасниця, яка отримала запит про тимчасовий арешт або про арешт і видачу, негайно вживає заходів для арешту відповідної особи відповідно до своїх законів».

Пресслужба Кремля повідомила, що Путін відвідає Монголію на запрошення її президента Ухнаагійна Хурелсуха для вшанування перемоги радянсько-монгольських військ над Японією в 1939 році на першому етапі Другої світової війни.

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У Москві не згадували про можливість арешту Путіна під час його візиту до Улан-Батора, зазначивши лише, що будуть обговорюватися шляхи зміцнення «стратегічного партнерства». Монголія залишається залежною від Росії в енергетичних питаннях, а її найбільшим торговим партнером нині є Китай, який не виступає проти вторгнення Москви в Україну.

Минулого року Путін пропустив саміт БРІКС у ПАР, яка також є членом МКC. За даними Укрінформ, офіційні особи в Йоганнесбурзі «спершу приватно, а потім публічно» попросили російського президента не відвідувати захід. Замість нього відправили міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.