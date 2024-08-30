30 серпня за часті голови НБУ Андрія Пишного та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Національний банк України презентував нову пам'ятну монету "Парламентаризм", повідомили в пресслужбі українського Нацбанку.

Нацбанк присвятив нову монету "Парламентаризм" Верховній Раді

"Саме у стінах Верховної Ради відбуваються головні для України процеси, саме тут реалізується основний принцип демократії: єдине джерело влади в Україні є народ", − наголосив Пишний.

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На аверсі зображені силуети сучасних українців та написи "права, свобода, демократія, людина, захист Вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон".

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Нижче зображене впізнаване всіма українцями інформаційне табло в сесійній залі Верховної Ради, на якому оприлюднюють результати голосування.

На реверсі показано стилізований український орнамент та логотип Верховної Ради України.

Монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень. Фактичний тираж склав 50 тис. штук.

НБУ увів у обіг пам'ятну монету на честь військових-зв'язківців

Національний банк України 8 серпня презентував нову обігову пам’ятну монету "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України".

Нова обігова пам’ятна монета продовжила серію "Збройні сили України" та присвячена українським воїнам-зв’язківцям.

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Аверс монети ідентичний аверсу обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу містяться написи "Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ" та гасло її військовослужбовців: "Сильні тримати зв’язок!".