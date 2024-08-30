Рада міністрів ЄС з питань оборони збільшила кількість військовослужбовців ЗСУ, які навчатимуться в межах допоміжної місії Європейського Союзу для України, на 15 тисяч осіб до кінця 2024 року.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи високого представника ЄС Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

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ЄС збільшила тренувальну місію ЄС для України на чверть

"Щодо нашої військової допоміжної місії EUMAM – це був великий успіх. Це найуспішніша тренувальна місія, яку будь-коли здійснював ЄС. Вона дозволила забезпечити тренування 60 тисяч", – наголосив Боррель.

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30 серпня міністри погодилися збільшити кількість військовослужбовців на 15 тисяч.

Високий представник Євросоюзу зауважив, що ЄС прагне зробити тренувальну місію максимально "прагматичною" та якомога більше спростити доступ до неї для українських військовослужбовців.

Водночас ЄС планує ширше залучення до тренувань українських інструкторів та має намір забезпечити потужну координацію діяльності місії як з Україною, так і з НАТО.

"Для цього я запропонував, і країни-члени з цим погодилися, створити невеликий координаційний центр у Києві. Це дасть нам змогу проводити пряму координацію з відповідними акторами. Це не буде виконавчою місією ЄС в Україні, на її території, – зазначив Боррель.

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Як зазначається, це буде координаційна структура в Києві, яка підвищить ефективність роботи.

Фінські інструктори підготували вже тисячі українських військових

Уряд Фінляндії зміг за допомогою власних військових інструкторів підготував тисячі українців до повної бойової готовності.

50 тренерів брали участь у місії EUMAM і 20 – в операції Interflex під проводом Британії. Переважно навчання для ЗСУ організували в межах операцій під керівництвом ЄС і Великобританії для програми EUMAM у Німеччині та Польщі, але навчання також проводилося у Фінляндії.

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За словами прем'єр-міністерки Естонії Кая Каллас, низка країн тренує українських солдатів "на місцях" і робить це на свій страх і ризик. В Естонії для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту.

Окрім цього, в Британії в межах багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривають навчання військовослужбовців ЗСУ.