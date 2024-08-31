Володимир Зеленський додав, що потрібно посилюватися на командному рівні.

«Усім, хто справді б’ється для України - для результату», - сказав глава держави.

Офіційно про причини заміни командувача в Указі не повідомляється.

Сталося це на тлі інформації про втрату літака F-16 та загибель українського пілота.

Олещук прокоментував своє звільнення

Про свою відставку написав і сам Микола Олещук.

Коротко - він процитував колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Більше по темі Частину переданих Києву F-16 розмістять на іноземних авіабазах Україна розмістить деякі винущувачі F-16 за своїми межами, щоби вберегти їх від російських ударів.

«Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно», - написав він у Telegram.

Новий командувач Повітряних сил Кривоножко: що відомо

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних Сил буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, який нині очолює повітряне командування «Центр».

«Генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України», - повідомили в Генштабі.

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Анатолій Кривоножко. Фото: Повітряне командування «Центр».

Анатолій Кривоножко служив у 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил та був її командиром. З 2015 року він займає посаду командувача повітряного командування «Центр».

Втрата F-16 та загибель пілота

Під час масованого російського удару 26 серпня Україна втратила перший F-16.

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В авіакатастрофі загинув пілот Олексій Месь.

У Генеральному штабі повідомили, що під час повітряного бою винищувачі F-16 показали свою ефективність та збили чотири крилатих ракети. Однак, під час заходу на наступну ціль з одним з літаків втратили звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи.

Згодом на той момент ще командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що до розслідування втрати F-16 долучилися США.

За його словами, проводиться «детальний аналіз» того, що сталося.

«Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування», - написав він у своєму Telegram.