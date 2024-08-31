Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
Сталося це на тлі інформації про втрату літака F-16 та загибель українського пілота.
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Офіційно про причини заміни командувача в Указі не повідомляється.
Президент пояснив звільнення Олещука
У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував пілотам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп та розрахунків ППО.
«Усім, хто справді б’ється для України - для результату», - сказав глава держави.
Володимир Зеленський додав, що потрібно посилюватися на командному рівні.
«І берегти людей. Берегти особовий склад - берегти усіх наших воїнів», - зауважив президент.
Олещук прокоментував своє звільнення
Про свою відставку написав і сам Микола Олещук.
Коротко - він процитував колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Частину переданих Києву F-16 розмістять на іноземних авіабазах
«Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно», - написав він у Telegram.
Новий командувач Повітряних сил Кривоножко: що відомо
Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних Сил буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, який нині очолює повітряне командування «Центр».
«Генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України», - повідомили в Генштабі.
Анатолій Кривоножко служив у 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил та був її командиром. З 2015 року він займає посаду командувача повітряного командування «Центр».
Втрата F-16 та загибель пілота
Під час масованого російського удару 26 серпня Україна втратила перший F-16.
В авіакатастрофі загинув пілот Олексій Месь.
У Генеральному штабі повідомили, що під час повітряного бою винищувачі F-16 показали свою ефективність та збили чотири крилатих ракети. Однак, під час заходу на наступну ціль з одним з літаків втратили звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи.
Згодом на той момент ще командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що до розслідування втрати F-16 долучилися США.
За його словами, проводиться «детальний аналіз» того, що сталося.
«Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування», - написав він у своєму Telegram.