Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Сталося це на тлі інформації про втрату літака F-16 та загибель українського пілота. 

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Офіційно про причини заміни командувача в Указі не повідомляється.

Президент пояснив звільнення Олещука

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував пілотам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп та розрахунків ППО. 

«Усім, хто справді б’ється для України - для результату», - сказав глава держави. 

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Володимир Зеленський додав, що потрібно посилюватися на командному рівні.

«І берегти людей. Берегти особовий склад - берегти усіх наших воїнів», - зауважив президент. 

Олещук прокоментував своє звільнення

Про свою відставку написав і сам Микола Олещук. 

Коротко - він процитував колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Частину переданих Києву F-16 розмістять на іноземних авіабазах
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Україна розмістить деякі винущувачі F-16 за своїми межами, щоби вберегти їх від російських ударів.

«Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно», - написав він у Telegram. 

Новий командувач Повітряних сил Кривоножко: що відомо

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних Сил буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, який нині очолює повітряне командування «Центр». 

«Генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України», - повідомили в Генштабі. 

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Анатолій Кривоножко. Фото: Повітряне командування «Центр». 

Анатолій Кривоножко служив у 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил та був її командиром. З 2015 року він займає посаду командувача повітряного командування «Центр».

Втрата F-16 та загибель пілота

Під час масованого російського удару 26 серпня Україна втратила перший F-16. 

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В авіакатастрофі загинув пілот Олексій Месь.

У Генеральному штабі повідомили, що під час повітряного бою винищувачі F-16 показали свою ефективність та збили чотири крилатих ракети. Однак, під час заходу на наступну ціль з одним з літаків втратили звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. 

Згодом на той момент ще командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що до розслідування втрати F-16 долучилися США.

За його словами, проводиться «детальний аналіз» того, що сталося. 

«Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування», - написав він у своєму Telegram.

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