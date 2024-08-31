Кремль розгорнув складну інформаційну кампанію для внутрішньої аудиторії, аби виправдати свій наступ на сході України на тлі ситуації в Курській області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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«Російські державні соціологічні агентства визнають обмежене зростання внутрішнього невдоволення РФ президентом Росії Володимиром Путіним і російською владою на тлі українського вторгнення в Курську область», - пишуть фахівці ISW.

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Серед росіян зросло невдоволення Путіним

30 серпня російський соціологічний інститут Фонд «Громадська думка» опублікував результати опитування, проведеного 25 серпня.

Дослідження показало, що 28% респондентів висловили обурення або невдоволення діями російської влади за останній місяць. Це більше, ніж 25% і 18% в опитуваннях, які фонд проводив 11 серпня і 28 липня відповідно.

Більше по темі Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації на фронті та енергетики Участь у засіданні також брали Головком, премʼєр-міністр, міністр внутрішніх справ, а також міністр освіти й науки.

Аналітики зауважили, що респонденти Фонду «Громадська думка» не висловлювали такого високого невдоволення з часу опитування в листопаді 2022 року після першого місяця вкрай не популярної часткової мобілізації в Росії.

Російський державний Центр вивчення громадської думки зазначив, що з 12 по 18 серпня рейтинг Путіна впав на 3,5% - до 73,6%.

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ISW пише, що це рекордне падіння підтримки Путіна, навіть серед кремлівських соціологів, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

30 серпня російський Центр вивчення громадської думки оприлюднив своє останнє опитування щодо рейтингу Путіна, яке показало додаткове падіння на 1,2% - до 72,4% за період з 19 по 25 серпня.

Водночас в ISW зазначили, що ці опитування російських державних агентств не свідчать про особливо виражене невдоволення та не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві.

Кремль намагається виправдати свій наступ на сході України

На думку аналітиків, Москва визнає, що повинна прийняти зростання невдоволення в суспільстві після початку наступу України в Курську область.

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Кремль, ймовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень в ігноруванні стурбованості серед росіян через наступ ЗСУ на Курщині.

«Схоже, Кремль запустив складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області», - зауважили в Інституті вивчення війни.