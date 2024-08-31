Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру на Донеччині. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

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Росіяни атакували місто сьогодні вранці. 

Удар по Часовому Яру

Снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. 

Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років.

Обласна влада вкотре закликала місцевих жителів не нехтувати безпекою та евакуюватися. 

«Часів Яр - місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень», - написав Філашкін. 

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У Покровську через обстріли РФ пошкоджена пожежна частина

Вночі під ворожим ударом знову опинився Покровськ. 

Внаслідок цієї атаки пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Вибуховою хвилею та уламками зачепило будівлю пожежного депо, службові приміщення, оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну. 

Особовий склад рятувальників не постраждав.

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