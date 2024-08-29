Одна з приток Десни, річка Сейм, переживає справжню екологічну катастрофу, спричинену діяльністю росіян у Курській області, звідки вона, власне, витікає.

Перші повідомлення про забруднення річки почали надходити від місцевих мешканців кілька днів тому.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Так, голова Батуринської громади Леонід Душа розповів у коментарі Суспільному, що неприємний запах з боку ріки місцеві відчули вночі 26 серпня. Начальник місцевої Держекоінспекції Сергій Жук також розповів журналістам, що фахівці взяли проби води, аби визначити причину забруднення.

Advertisement

Тоді ж стало зрозуміло, що у воді недостатньо кисню. Забруднена ж вода, припустив головний інспектор з екології, прийшла до Батурина з російського Тьоткіно Курської області, де, як відомо, триває наступ ЗСУ.

Відразу ж у Батурині заборонили купання і вилов риби у Сеймі.

Вже 27 серпня з офіційним коментарем виступило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Держрибагентство заявило про екологічну катастрофу на річці Сейм.

«Ворог продовжує вчиняти екологічні злочини. Так, починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи рф спричинили масштабне забруднення водойми», – йдеться у повідомленні агентства.

Advertisement

Також повідомляється, що за результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води р. Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

За інформацією агентства, забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де «чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу м. Батурин».

Через це Конотопська районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення тимчасово заборонити (до особливого розпорядження) купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із р. Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад.

Advertisement

У розпорядженні Kyiv Post є фото забрудненої річки на Чернігівщині та риби, яка загинула від нестачі кисню.

Загибла риба на річці Сейм. Фото надане мешканцями міста Батурин

Загибла риба на річці Сейм. Фото надане мешканцями міста Батурин

Advertisement