1 вересня збірна України здобула свою третю золоту медаль Паралімпіади-2024 у плаванні на спині (100 метрів) у класі S11.

Михайло Сербін виборов золоту медаль у плаванні

20-річний український плавець Михайло Сербін дістався фінішу з часом 1:05.84 хвилини, чим побив власний світовий рекорд від 2023 року.

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Для Сербіна це друге паралімпійське золото у кар'єрі. Раніше в Токіо, у 2020 році, він також став першим на дистанції 100 м у плаванні на спині.

Водночас бронзову медаль у цьому ж запливі здобув Данило Чуфаров, який фінішував за 1:07.03 хвилини.

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Україна завоювала друге золото на Паралімпіаді

1 вересня українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою у стрибках у довжину класу T12. Спортсменка показала результат 5,78 м.

Сьогоднішня нагорода для атлетки − пʼята золота медаль на пʼятій Паралімпіаді.

Її рекорд світу та Паралімпійських ігор − 6,60 м − тримається з Лондона-2012.