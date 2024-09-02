1 вересня Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо майже 150 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомив сам Зеленський.
Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо майже 150 осіб
"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень − санкції РНБО. Майже 150 суб'єктів − юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії", − пояснив Президент.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Водночас черговий пакет санкцій був накладений на колаборантів.
Зеленський наголосив, що представники України мають робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.
Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації на фронті та енергетики
30 серпня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Там обговорили ситуацію на фронті, початок навчального року та стан енергетики.
Головком Олександр Сирський розповів про ситуацію на передовій, зокрема Покровського напрямку, а також про подробиці операції в Курській області, зокрема чергового поповнення обмінного фонду.
Урядові пертурбації в Києві чи зміцнення олігархії Зеленського?
Другим питанням стала підготовка шкіл до навчального року, а третім − енергетика, тобто ліквідація наслідків російських ударів, а також аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.