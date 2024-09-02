1 вересня росіяни завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого були пошкоджені центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, повідомили в Сумській ОВА.

Ракетний удар по Сумах 1 вересня − подробиці

Вибух пролунав у місті близько 20:49, а о 20:52 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.

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В ОВА зауважили, що будівлі розташовані посеред житлового мікрорайону міста. На місце прибули всі необхідні служби, а людям надавалася медична допомога.

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За даними МВС України, внаслідок удару було травмовано 18 людей, з них 6 − діти.

Через обстріли Сумщини за 24 серпня загинуло 4 людей

Четверо людей загинули та 13 були поранені через російські обстріли на Сумщині за 24 серпня. 

Зазначається, що тоді росіяни атакували 50 населених пунктів області. Згідно з даними місцевої прокуратури, 40-річний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. А ще 6 чоловіків та 2 жінки поранені.

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У місті пошкоджені понад 50 будинків, два медичні заклади та сім пам'яток архітектури. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Від ночі 25 серпня російські війська 30 разів атакували прикордонні населені пункти області. 

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