1 вересня росіяни завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого були пошкоджені центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, повідомили в Сумській ОВА.

Ракетний удар по Сумах 1 вересня − подробиці

Вибух пролунав у місті близько 20:49, а о 20:52 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.

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В ОВА зауважили, що будівлі розташовані посеред житлового мікрорайону міста. На місце прибули всі необхідні служби, а людям надавалася медична допомога.

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За даними МВС України, внаслідок удару було травмовано 18 людей, з них 6 − діти.