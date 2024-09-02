Служба безпеки України повідомила про затримання інформаторки військової розвідки Росії, яка збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по Миколаєву.

СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яка готувала удар по Миколаєву

Її цікавили заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

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Росія намагалася дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій ЗСУ, тому Головне розвідуправління Генерального штабу ЗС Російської Федерації (ГРУ) залучило колишню бухгалтерку місцевого підприємства.

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Вона об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки.

Жінка фіксувала потрібні об'єкти на камеру телефону, вдаючи, що з кимось розмовляє. Усі отримані розвіддані вона надсилала звітом для російського куратора.

Під час затримання в зловмисниці вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з росіянами.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує інформаторці російського ГРУ, яка готувала удар по Миколаєву

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Наразі жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.