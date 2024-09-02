Більшість поляків (58,5%) виступають за те, щоб польська армія збивала російські повітряні об'єкти, зокрема, ракети та дрони, які порушують повітряний простір Польщі. Про це свідчать результати опитування, проведеного центром SW Research для видання Rzeczpospolita. Повітряні цілі систематично фіксуються над польською територією під час атак Росії на Україну.

В опитуванні було поставлено запитання: "На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час російського вторгнення в Україну, навіть якщо немає впевненості щодо їхньої природи?".

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58,5% респондентів підтримали збиття таких об'єктів. Протилежної думки дотримуються 22,1% опитаних, а 19,4% відповіли, що не мають певної думки.

Результати опитування відрізняються залежно від статі, віку та рівня освіти респондентів. Зокрема, жінки частіше підтримували збиття повітряних об'єктів: 60,8% висловилися за, 20,0% – проти, а 19% не визначилися.

Більше по темі Чехія може змінити правила надання громадянства росіянам Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан уже підтримав цю ініціативу.

Серед чоловіків ситуація дещо інша: 55% підтримують збиття, 24,4% категорично проти, а 19,8% не мають визначеної позиції.

Опитування було проведене дослідницькою агенцією SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 27-28 серпня 2024 року. У дослідженні взяли участь 800 інтернет-користувачів віком від 18 років і старше.

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Чому Польща не збиває повітряні цілі над своєю територією

Нещодавно очільник польського уряду Дональд Туск зазначив, що головна проблема зі збиттям повітряних цілей полягає в тому, що часто є лише кілька секунд, щоб визначити, чи не є об'єкт цивільним. Союзники також рекомендують Польщі виявляти певну стриманість у цьому питанні. Туск додав, що цінує підхід польських військових, які не прагнуть відкривати вогонь по всьому, що рухається в повітряному просторі країни.

Рано вранці в понеділок, 2 вересня, польська авіація разом із літаками союзників була піднята в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.

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Вранці в Києві пролунало кілька гучних вибухів, спричинених атаками російськими крилатими та балістичними ракетами. Внаслідок збиття цих ракет уламки впали в різних районах міста. Відомо про виникнення пожеж.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що Росія запустила 58 повітряних цілей − 35 ракет і 23 бойові безпілотники.