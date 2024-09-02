Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Зазначається, що закон про підвищення акцизів на пальне набуває чинності від 1 вересня попри підписання 2 вересня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо майже 150 осіб

1 вересня Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо майже 150 фізичних та юридичних осіб.

Advertisement

Черговий пакет санкцій був накладений і на колаборантів.

За словами президента, представники України повинні зробити все, аби санкції синхронізувалися зі світовими.