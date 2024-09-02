Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне

Зазначається, що закон про підвищення акцизів на пальне набуває чинності від 1 вересня попри підписання 2 вересня.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згідно з законом, мінімальні ставки акцизного податку наступні:

  • бензин – 359 євро за 1000 л;
  • дизельне пальне – 330 євро за 1000 л;
  • скраплений газ – 125 євро за 1000 кг (орієнтовно 68 євро за 1000 л).

 

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо майже 150 осіб

1 вересня Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо майже 150 фізичних та юридичних осіб.

Advertisement

Черговий пакет санкцій був накладений і на колаборантів.

За словами президента, представники України повинні зробити все, аби санкції синхронізувалися зі світовими.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Якщо Путін не матиме успіху на Донбасі, він не матиме успіху ніде, − Зеленський ВАЖЛИВО Росія
Якщо Путін не матиме успіху на Донбасі, він не матиме успіху ніде, − Зеленський
За матеріалами Укрінформ
16г тому
Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри ВАЖЛИВО Росія
Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри
Київ Пост
17г тому
Урядові пертурбації в Києві чи зміцнення олігархії Зеленського? Зеленський
ПОГЛЯД: Урядові пертурбації в Києві чи зміцнення олігархії Зеленського?
Богдан Нагайло
1д тому
Україна досі залишилася без військової допомоги, передбаченої рішенням Конгресу США Росія
Україна досі залишилася без військової допомоги, передбаченої рішенням Конгресу США
Тимур Дубовик
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Рух забруднених речовин із річки Сейм уже сповільнюється
Далі » СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яка готувала удар по Миколаєву