Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне
Зазначається, що закон про підвищення акцизів на пальне набуває чинності від 1 вересня попри підписання 2 вересня.
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Згідно з законом, мінімальні ставки акцизного податку наступні:
- бензин – 359 євро за 1000 л;
- дизельне пальне – 330 євро за 1000 л;
- скраплений газ – 125 євро за 1000 кг (орієнтовно 68 євро за 1000 л).
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо майже 150 осіб
1 вересня Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо майже 150 фізичних та юридичних осіб.
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Черговий пакет санкцій був накладений і на колаборантів.
За словами президента, представники України повинні зробити все, аби санкції синхронізувалися зі світовими.