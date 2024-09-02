Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації бронетранспортер «Хорунжий» українського виробництва. БТР «Хорунжий» може вироблятись у шести варіаціях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Український бронетранспортер «Хорунжий» - що відомо

Бронетранспортер «Хорунжий» є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Його корпус виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси.

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Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7,62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів.

Як зазначили у МОУ, конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь убезбечують десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

Бронетранспортер значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині його корпусу встановлений дизельний двигун потужністю 330 кінських сил.

Бронетранспортер «Хорунжий». Фото: Міноборони України

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«Хорунжий» може розігнатися до швидкості понад 80 км/год. Ємність його паливних баків забезпечує запас ходу в понад півтисячі кілометрів.

Нове компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

У БТРі встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати з вимкненим двигуном.

З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14,5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

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"БТР «Хорунжий» може вироблятись у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини", – зазначили у Міноборони.

До експлуатації в ЗСУ допустили реактивний вогнемет українського виробництва - подробиці

У серпні Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійського снаряду великого калібру.

У місці влучання з’являється вогняна куля об’ємом близько 15 кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску.