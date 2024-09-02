Уряд Румунії 2 вересня на засіданні погодив проєкт закону про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Пропозицію виконавчої влади направлять до парламенту для прийняття в екстреному порядку, пише Digi24 з посиланням на прессекретаря уряду Міхай Константіна.

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У Румунії схвалили передачу Україні системи Patriot - подробиці

"Виконавча влада схвалила і направить до парламенту, як невідкладний, проєкт закону, який доповнює Закон 222/2017 про наземну протиповітряну оборону.

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Зокрема, проєкт передбачає, що зенітно-ракетний комплекс Patriot є предметом актів дарування третім особам", – оголосив Міхай Константін.

Він додав, що після ухвалення закону парламентом уряд зможе зробити акт дарування операційним.

Вся виконавча влада уповноважена відновити можливості протиповітряної оборони країни коштом бюджету, виділеного напередодні Міністерству національної оборони.

Міністерство національної оборони зазначило, що поставить одну з семи систем Patriot в конфігурації 3+, придбаних у США.

Чотири з них вже прибули до Румунії – два вже функціонують. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом.

У повідомленні зазначається, що передачу проведуть шляхом внесення змін до Закону 222 від 2017 року, на підставі якого Румунія придбала у США сім комплексів Patriot на суму майже 4 млрд доларів.

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Системи ППО Patriot для України – що відомо

Нагадаємо, що 20 червня в палаці Котрочень у Румунії влада країни прийняла рішення про надання Україні системи Patriot.

У Німеччині 12 червня голосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять ракети для ЗРК Patriot та інше озброєння. Пакет містить сто керованих ракет для систем Patriot, 32 з яких уже в Україні, а інші 68 доставлять найближчими тижнями.

Таку кількість ракет вдалося зібрати завдяки німецько-дансько-нідерландсько-норвезькій співпраці в межах німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.

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Також США можуть відправити Україні ще одну ракетну систему Patriot. Про це у своїй заяві сказали двоє американських чиновників. За їхніми словами, президент Джо Байден схвалив цей крок, і в України буде на одну систему Patriot більше.

Водночас посадовці США наголосили на тому, що Пентагон регулярно надає невказану кількість ракет для цієї системи.