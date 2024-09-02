Національний банк України (НБУ) ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

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В Україні хочуть замінити "копійку" на "шаг" - що відомо

«Сьогодні Національний банк ініціює заміну обігу назви «копійка» на питомо історичну назву «шаг», - повідомив Пишний.

Ініціатива спрямована на відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та посилення національних традицій у грошовому обігу України.

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Для реалізації ініціативи Національний банк пропонує внести відповідні зміни до законодавства, зокрема до Закону України "Про Національний банк України" та інших нормативних актів.

У Нацбанку запевнили, що поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.

Пишний сподівається: якщо суспільство підтримає ініціативу, а ВР ухвалить необхідне законодавство, карбувати шаги почнуть вже наступного року. Зокрема, у 2025, за його словами, згідно з попередніми планами, в Україні мають викарбувати 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок. Голова НБУ хоче, щоб це були вже монети у 50 шагів.

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Експерти та історики підтримують зміни. Зокрема, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Бойко-Гагарін зазначає, що "шаг" для позначення дрібної монети є суто українською назвою для дрібних монет, тому її повернення до сучасного грошового обігу – логічне та науково обґрунтоване.

Нацбанк присвятив нову монету "Парламентаризм" Верховній Раді - подробиці

30 серпня Національний банк України презентував нову пам'ятну монету "Парламентаризм" за участі голови НБУ Андрія Пишного та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

На аверсі зображені силуети сучасних українців та написи "права, свобода, демократія, людина, захист Вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон".

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Нижче зображене інформаційне табло в сесійній залі Верховної Ради, на якому оприлюднюють результати голосування. На реверсі показано стилізований український орнамент та логотип Верховної Ради України.

Монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень. Фактичний тираж склав 50 тис. штук.