Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки(ФСБ) РФ вчиняло підпали.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провела спецоперацію, у межах якої у Херсоні, Одесі та Миколаєві затримали організатора і трьох його "підлеглих", повідомили у СБУ.

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СБУ та Нацполіція затримали групу паліїв автомобілів Сил оборони - що відомо

За вказівкою росіян зловмисники підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

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Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю.

До незаконної діяльності чоловік залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування в тюрмі.

Фігуранти "гастролювали" по Херсону, Одесі та Миколаєву, де відстежували автомобіль та погоджували потенційні цілі з російським куратором.

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Він є учасником агентурної мережі, яку нейтралізували у серпні цього року.

Після його згоди прибували в темну пору доби до місць паркування військових автомобілів та підпалювали їх.

Зловмисники фіксували загоряння на мінівідеокамеру, після чого передавали на флеш-носіях координатору, який мав надсилати звіти ФСБ.

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Підпалити фігурантам вдалося п’ять транспортних засобів Сил оборони.

В Одесі СБУ затримала ватажка угруповання та його співмешканку, у Херсоні – двох виконавців підпалів.

У поле зору російської спецслужби організатор злочинної групи потрапив ще під час перебування в тюрмі. Коли вийшов на волю, з ним дистанційно зв'язався представник ФСБ та запропонував співпрацю за гроші.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

У результаті обшуків за адресами затриманих правоохоронці вилучили автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру й мобільні телефони з доказами злочинів.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років за ґратами.

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій затриманих.

У Запоріжжі та Кропивницькому СБУ затримала підпалювачів, які "полювали" на авто Сил оборони та релейні шафи - подробиці

Служба безпеки України викрила чотирьох поплічників спецслужб ворога, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому.

Росіяни дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входили троє неповнолітніх.

Кожне займання знімалося на відео, яке російські куратори планували використати для поширення фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

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Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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