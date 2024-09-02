Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки(ФСБ) РФ вчиняло підпали.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провела спецоперацію, у межах якої у Херсоні, Одесі та Миколаєві затримали організатора і трьох його "підлеглих", повідомили у СБУ.

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СБУ та Нацполіція затримали групу паліїв автомобілів Сил оборони - що відомо

За вказівкою росіян зловмисники підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

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Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю.

До незаконної діяльності чоловік залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування в тюрмі.