Плавець Денис Остапченко здобув четверту золоту медаль для України у Паралімпіаді-2024 у плаванні на 50-метрівки на спині у класі S3.

У цьому ж запливі українець Сергій Паламарчук виборов бронзову медаль.

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Плавці збірної України здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024 - що відомо

Відставання між двома українськими призерами на фініші становило 5.32 секунди.

Остапченко у дисципліні випередив срібного призера, німця Йозіа Тіма Александера Топфа, на 1.90 секунди.

Зазначимо, що це друге "золото" в паралімпійській кар'єрі Остапченка, після перемоги 2021 року в Токіо у фіналі 200-метрівки вільним стилем.

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Результати Паралімпіада-2024. Плавання на спині (50 м, клас S3)

Денис Остапченко (Україна) 45.16 секунди

Йозіа Тім Александер Топф (Німеччина) 47.06

Сергій Паламарчук (Україна) 50.48

Україна завоювала третє золото на Паралімпіаді-2024

Український плавець Михайло Сербін 1 вересня став чемпіоном Паралімпіади-2024 у плаванні на спині (100 метрів) у класі S11.

Для Сербіна це друге паралімпійське золото у кар'єрі. Раніше в Токіо, у 2020 році, він також став першим на дистанції 100 м у плаванні на спині.

Водночас бронзову медаль у цьому ж запливі здобув українець Данило Чуфаров, який фінішував за 1:07.03 хвилини.