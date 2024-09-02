Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 175 суб’єктів - російських окупантів, колаборантів та тих, хто їм допомагає.

Відповідні укази (№601/2024 та №602/2024) опубліковані на сайті президента України.

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Проти кого Зеленський запровадив новий пакет санкцій

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, санкції запровадили проти:

фізичних та юридичних осіб

колаборантів, окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів)

компаній, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування МО РФ, ФСБ РФ, Нацгвардії РФ, на яких розміщується військова авіація.

Також під санкції потрапляють компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР.

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Йдеться про 73 юридичні особи та 74 фізичні особи. Зокрема, під санкції потрапляють:

ТОВ «Авіакомпанія «АероСтан» – компанія-резидент Киргизької Республіки, оператор чартерних вантажних авіаційних перевезень, літаки якої регулярно використовуються для перевезень іноземної продукції до РФ в обхід санкційних обмежень, у тому числі для підприємств російського ВПК

ТОВ «Новапорт Холдінг» – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах Російської Федерації (під санкціями ЄС)

ТОВ «Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь» – компанія спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського ВПК

ТОВ «Домодєдово Ерфілд» – здійснює управління міжнародним аеропортом Домодєдово, який задіяно у перевезенні зброї та обслуговує підсанкційні авіакомпанії)

АТ «Аеропорт Кольцово» – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який внесено до переліку аеродромів спільного базування з МО РФ та МНС РФ, обслуговує підсанкційні авіалінії та знаходиться у власності олігарха Віктора Вексельберга.

Керівник Офісу Президента України відзначив, що група Макфола-Єрмака тривалий час працювала над цим санкційним списком.