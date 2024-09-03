В Ірані опозиційного блогера Хоссейна Шанбехзаде, який відповів крапкою на публікацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у соцмережі Х, засудили до 12 років в'язниці, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію Iran International.

"Судова влада Ірану в суботу засудила загалом до 12 років ув’язнення іранського блогера Хоссейна Шанбехзаде, якого заарештували у червні після публікації однієї крапки у відповідь на твіт верховного лідера Алі Хаменеї", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, крапку та інші поодинокі символи часто використовують іранські опозиціонери, щоб висловити незгоду з режимом у країні. Після арешту аккаунт Шанбехзаде у соцмережі Х видалили, проте його ім'я ще довго залишалося в розділі "популярне" перською мовою.

Шанбехзаде засудили до пʼяти років "за пропаганду на користь Ізраїлю", до чотирьох років "за образу ісламських святинь", до двох років за "поширення хибної інформації" та ще одного року за "антидержавну пропаганду".

До цього Шанбехзаде вже засуджували до ув'язнення за критику влади під своїм справжнім ім'ям у соціальних мережах. У 2019 році його звинуватили в "образі святинь та лідера Ісламської Республіки".

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Росія може отримати іранський аналог HIMARS

13 серпня Іран показав нові далекобійні безпілотники Mohajer-10 на оборонній виставці в Росії.

Mohajer-10 має збільшену дальність польоту (близько 2000 км), тривалість роботи в повітрі до 24 годин, а злітна маса дрона може досягати 300 кг, тобто вдвічі більше, ніж у Mohajer-6.

Згідно з даними Reuters, Іран підписав нову угоду з Росією, яка передбачає постачання іранських балістичних ракет для війни в Україні.

Угода про їх постачання була підписана ще у 2023 році. Зараз російські військові проходять підготовку та навчання використанню цих ракет.

Речник Держдепу США Ведант Пател наголосив, що така передача буде розцінена як серйозна ескалація війни.

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Росія очікує отримати від країни й інші ракети, зокрема Fath-360 та Ababil. Fath-360 – тактична балістична ракета, яка, має порівняно невелику дальність польоту. Ababil є меншою за розмірами керованою ракетою, яку можна порівняти з ракетами для реактивних систем залпового вогню.