Росія протягом серпня 2024 року захопила 477 квадратних кілометрів території України, і це найбільший здобуток Москви за місяць від жовтня 2022 року, за даними Інституту вивчення війни.

Своєю чергою, на початку серпня українська армія досягла значного спіху після раптового вторгнення в Курську область РФ, здобувши понад 1100 квадратних кілометрів за два тижні.

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За останні 15 днів цей новий фронт збільшився до 1150-1300 квадратних кілометрів, згідно з даними про заявлені та підтверджені просування військ.

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У серпні російські війська просувалися на території України на 15 квадратних кілометрів за добу, переважно в східній частині Донеччини.

Більшість російських зусиль була сконцентрована на захопленні логістичного центру - міста Покровськ. І станом на пізній вечір неділі російська армія підійшла до міста на відстань менше семи кілометрів.

Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри
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За даними Президента України Володимира Зеленського, російська армія під час боїв у Курській області зазнає значних втрат.

Востаннє Москва захоплювала стільки території протягом місяця у жовтні 2022 року, у відповідь на великий український контрнаступ на Харківщині. Втім, тоді лінія фронту була набагато мобільнішою.

З початку 2024 року Москва відновила свій наступ на українській території, захопивши 1730 квадратних кілометрів, що втричі більше, ніж у 2023 році, коли її здобутки були знівельовані українськими контрнаступами.

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Яка площа території України окупована Росією - що відомо

Загалом, станом на 1 вересня 2024 року Росія окупувала 66 266 квадратних кілометрів території України.

Разом із Кримським півостровом, анексованим Росією в 2014 році, і зонами на сході України, які вже були під контролем проросійських сепаратистів до вторгнення в 2022 році, окупована Росією територія - це 18% території України станом на 2013 рік.

РФ передислокувала резервні підрозділи на Курщину, пише ISW

Аналітики ISW посилаються на російські джерела та користувачів соцмереж. 

14 і 17 серпня вони стверджували, що з Покровського напрямку в Курську область РФ передислокувалася принаймні одна рота 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

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Деякі російські та українські спільноти також заявили, що невизначені підрозділи 15-ї ОМСБр перемістилися в Курську область.

Водночас ISW зафіксував повідомлення про те, що підрозділи цієї бригади діяли на схід від Покровська в середині серпня і до сьогодні.

Аналітики припускають, що російське командування перекинуло на Курщину резервні частини, які спочатку планувало використати для посилення своєї армії на сході України. 

 

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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