Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не передає Росії балістичні ракети, повідомила агенція Укрінформ, цитуючи високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Чи передає Іран балістичні ракети Росії

"Країни-члени сьогодні згадали про Іран та про загрозу того, що Іран буде надавати Росії балістичні ракети. Просто перед прибуттям на цю зустріч я надіслав послання новому міністру Ірану та висловив занепокоєння щодо будь-яких подібних постачань", – зауважив Боррель.

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За словами високого представника ЄС, він отримав негайну відповідь, в якій говорилося, що це неправильна інформація.

Він також заявив, що не повірив заяві міністра закордонних справ Ірану про те, що країна нібито не надає Росії ударні безпілотники.

Росія може отримати іранський аналог HIMARS

13 серпня Іран показав нові далекобійні безпілотники Mohajer-10 на оборонній виставці в Росії.

Більше по темі Білоруські військові вперше знищили російський дрон над Гомельською областю Білорусь, ймовірно, вперше застосувала авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, що залетів на її територію під час нічної атаки РФ на Україну 29 серпня.

Mohajer-10 має збільшену дальність польоту (близько 2000 км), тривалість роботи в повітрі до 24 годин, а злітна маса дрона може досягати 300 кг, тобто вдвічі більше, ніж у Mohajer-6.

Згідно з даними Reuters, Іран підписав нову угоду з Росією, яка передбачає постачання іранських балістичних ракет для війни в Україні.

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Угода про їх постачання була підписана ще у 2023 році. Зараз російські військові проходять підготовку та навчання використанню цих ракет.

Речник Держдепу США Ведант Пател наголосив, що така передача буде розцінена як серйозна ескалація війни.

Росія очікує отримати від країни й інші ракети, зокрема Fath-360 та Ababil. Fath-360 – тактична балістична ракета, яка, має порівняно невелику дальність польоту. Ababil є меншою за розмірами керованою ракетою, яку можна порівняти з ракетами для реактивних систем залпового вогню.

Подробиці про ракети, які очікує Росія від Ірану, дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.