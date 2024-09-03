Верховна Рада України 3 вересня ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". Згідно з ними, у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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ВРУ підтримала створення Сил безпілотних систем - що відомо

За його словами, законопроєкт №11507 підтримали 294 депутати.

Народна депутатка, співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко також повідомила, що депутати підтримали рамковий закон про Сили безпілотних систем.

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"Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва", - пояснила Геращенко.

Що відомо про створення Сил безпілотних систем

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ - Сили безпілотних систем.

Проєкт указу про створення Сил безпілотних систем напрацювало Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

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Такі сили сприятимуть посиленню української обороноздатності, а для втілення ініціативи Міністерство оборони підготувало та внесло на засіданні Уряду відповідний проєкт Закону України.