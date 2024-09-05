Російська армія завдала удару по Полтаві у вівторок, 3 вересня. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, відомо про влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку.

5 вересня о 17:53 Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російського ракетного удару постраждали 328 людей. Загинули 55 осіб.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Аварійно-рятувальні роботи завершено. Триває ідентифікація вилучених рештків людських тіл.

Advertisement

"Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", – написав Зеленський о 3 вересня о 14:18.

Як повідомило Міноборони України, часовий проміжок від моменту оголошення тривоги і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.

Більше по темі Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри За даними Президента України Володимира Зеленського, російська армія під час боїв у Курській області зазнає значних втрат.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 були деблоковані з-під завалів.

Поблизу місця влучання – житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Advertisement

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців", – йдеться в заяві Міноборони.

У Полтавській області оголосили триденну жалобу через удар по навчальному закладу.

Втім, російські Телеграм-канали пишуть, що удару було завдано начебто по особовому складу ЗСУ в момент шикування понад пів тисячі військових. За попередньою інформацією, удару було завдано з ракетного комплексу «Іскандер». У центрі нібито навчали фахівців з РЛС і РЕБ.

Advertisement

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилась

В Офісі Генпрокурора України повідомили, що станом на 18:00 було відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

Попередньо, Полтаву атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку, лікарню та прилеглі будинки.

«О 9:08 пролунав сигнал тривоги, усі спускалися в укриття, за декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Деталі трагедії у Полтаві вивчаються», – сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що під завалами у Полтаві може перебувати близько 15 людей.

Advertisement

Рятувальні роботи тривають, кілька разів доводилося перериватися через те, що в області постійно оголошувалася повітряна тривога.

«Завдяки злагодженим діям рятувальників і медиків вдалося врятувати не одне життя. Ліквідація наслідків ворожих ударів ще триває. Усі необхідні служби на місці події», – зауважив керівник Полтавської ОВА.

Новина оновлюється...