Голова наглядової ради НЕК «Укренерго» Данієль Доббені та член ради Педер Андреансен подали у відставку через політичні мотиви звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Відповідну заяву оприлюдила НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

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Доббені та Андреансен подали у відставку після звільнення голови "Укренерго" Кудрицького - подробиці

Напередодні наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Він представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

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Після цього наглядова рада вирішила звільнити очільника компанії.

"Сьогодні, 3 вересня, ми подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.

Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", - ідеться у заяві.

Як заявили Доббені та Андреансен, з перших днів роботи у наглядовій раді «Укренерго» вони відчували політичний тиск.

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Зокрема, спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити у правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви.

У повідомленні зазначається, що менеджмент «Укренерго» регулярно інформував наглядову раду про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел у соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів.

"Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці Укренерго з операторами-членами ENTSO-E", - наголошується у спільній заяві.

Що відомо про Данієля Доббені та Педера Андреансена

Іноземні фахівці приєдналися до наглядової ради НЕК «Укренерго» у грудні 2021-го — як експрезиденти асоціації операторів мережі ENTSO-E.

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Тоді «Укренерго» готувало українську енергосистему до від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі, до інтеграції з європейською мережею, а саму компанію — до членства в ENTSO-E.

ENTSO-E — європейська континентальна мережа операторів системи передачі електроенергії, яка об'єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту.

Голову "Укренерго" Кудрицького звільнили з посади - що варто знати

Наглядова рада НЕК "Укренерго" 2 вересня звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника. За усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради.

За даними "Економічної правди", 30 серпня під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ліквідації наслідків російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Володимира Кудрицького.

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Вищий антикорупційний суд 17 липня зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Неназваний адвокат подав скаргу до ВАКС на НАБУ за те, що антикорупційне відомство не зареєструвало заяву про злочин, пов’язаний із Кудрицьким.

У заяві йшлося про ймовірні кримінальні правопорушення, які стосуються зловживання владою і службовим становищем, передбачені статтями 209, 364 і 368 Кримінального кодексу України.

Суд визнав, що НАБУ повинно було зареєструвати заяву, оскільки вона містила достатньо інформації про можливий злочин.

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ВАКС частково задовольнив скаргу та зобов'язав НАБУ внести відомості про можливі злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, ухвала ВАКС може бути оскаржена в порядку апеляції.

Раніше Кудрицький заявляв, що це рішення суду — спроба створити інформаційний привід, а саму справу назвав "старою і мертвою".