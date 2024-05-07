Проєкт указу про створення Сил безпілотних систем напрацювало Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.

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"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - зазначив Умєров.

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За словами міністра, такі сили сприятимиуть посиленню української обороноздатності.

Для реалізації ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

Українські дрони - що варто знати

У травні Міноборони РФ опублікувало відео атаки українського морського дрона MAGURA V5, що споряджений зенітними ракетами Р-73. Про це Міноборони написало у Телеграм

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Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.

Створений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 здатний виконувати різноманітні морські завдання, такі як спостереження, розвідка, патрулювання та бойові дії.

Операції ГУР з використанням дронів 

Уночі 1 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вдало атакували російський нафтопереобний завод у Рязанській області.

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Про це повідомили джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Атаки на цей НПЗ за допомогою дронів здійснювалися й раніше. 13 березня на території цього ж нафтопереробного заводу сталася пожежа після атаки українських безпілотників.

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