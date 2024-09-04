3 вересня Наталія Кобзар, Олександр Яровий, Юлія Шуляр і Юрій Шенгур вибороли золоті медалі на Паралімпійських іграх 2024 року.

Скільки золотих медалей отримали спортсмени збірної України 3 вересня

Олександр Яровий і Максим Коваль завоювали нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі у штовханні ядра, клас F20. Яровий встановив новий світовий рекорд − 17,61 метра.

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Наталія Кобзар стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у Парижі в бігу на 400 метрів у класі T37.

У фіналі вона встановила особистий рекорд − 1 хв. 0092 сек. Раніше Кобзар завоювала срібло в бігу на дистанції 200 метрів.

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Юлія Шуляр стала чемпіонкою Ігор у бігу на дистанції 400 метрів у класі Т20, встановивши особистий рекорд − 55,16 секунди.

Які нагороди отримали українці на Паралімпіаді-2024 3 вересня

Водночас срібні медалі отримали Ігор Німченко, Данило Чуфаров і Андрій Трусов, а бронзові − Олена Федота-Ісаєва, Максим Коваль і Оксана Ботурчук.

Спортсмен Ігор Німченко виборов першу власну нагороду на Паралімпіаді-2024 з плавання − срібло на дистанції 100 метрів батерфляєм у класі S10.

Данило Чуфаров із Маріуполя виборов для України бронзову медаль Паралімпійських ігор. У його спортивній кар'єрі це четверта "бронза" на додачу до двох срібних.

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Українська фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва виграла бронзу на Паралімпійських іграх-2024 у фехтуванні на колісних кріслах. Для України це була перша медаль у цій дисципліні.

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук також стала бронзовою призеркою Паралімпійських ігор у бігу на 400 метрів у класі Т12.

Плавець Юрій Шенгур виборов "золото" на Паралімпіаді-2024

3 вересня плавець Юрій Шенгур здобув шосту золоту медаль для України на Паралімпіаді-2024 у плаванні на спині на дистанції 100 метрів у класі S7.

У цьому ж запливі українець Андрій Трусов виборов "срібло" на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S7.

Шенгур кваліфікувався у фінал з першого місця, показавши результат 1.09.32 хвилини. У вирішальному запливі Шенгур фінішував за 1:09.51 хвилину, чого вистачило, аби завоювати дебютне "золото" Паралімпійських ігор.