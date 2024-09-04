3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Ольга Стефанішина подала у відставку − подробиці

За його словами, заява Стефанішиної надійшла до Ради, і її розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту. Стефанчук також опублікував відповідне фото.

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Водночас Суспільне повідомило, що Стефанішина йде на підвищення − вона стане міністеркою юстиції та віцепрем'єркою з євроінтеграції.