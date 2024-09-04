3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Ольга Стефанішина подала у відставку − подробиці
За його словами, заява Стефанішиної надійшла до Ради, і її розглянуть на одному з найближчих засідань парламенту. Стефанчук також опублікував відповідне фото.
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Водночас Суспільне повідомило, що Стефанішина йде на підвищення − вона стане міністеркою юстиції та віцепрем'єркою з євроінтеграції.
Хто така Ольга Стефанішина
Ольга Стефанішина обіймала посаду віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції з червня 2020 року.
До того, з грудня 2017-го, вона була гендиректоркою урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
До Ради надійшли заяви про відставку трьох міністрів: що сказав Стефанчук
До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.
Усі заяви розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.
2 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника компанії. За усунення з посади Кудрицького проголосували чотири з шести членів наглядової ради.